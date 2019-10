Remy en zijn vrienden: het gedumpte leeuwtje woont al een jaar bij Stichting Leeuw

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering heeft Remy iets te vieren. Het gedumpte leeuwtje zit alweer een jaar bij Stichting Leeuw.

Voor Stichting Leeuw was het een mooie aanleiding om Remy weer eens in het zonnetje te zetten. "Een van onze vrijwilligers is leerkracht", vertelt dierverzorgster Sandra Kuijmans. "Zij heeft, samen met haar klas, een dozentaart gemaakt. Prachtig versierd. Die hebben we als een soort van piramide in de binnenbaan gezet. Hij vond het eerst een beetje spannend, die stapel was toch een stuk groter dan hijzelf. Hij dacht: 'oh jee, wat hebben we nu hier weer'. Maar uiteindelijk wint de nieuwsgierigheid altijd."

Lees ook: Het bizarre verhaal van Remy: hoe een gedumpt leeuwtje naar Anna Paulowna kwam

Remy is inmiddels uitgegroeid tot een echte puber. Compleet met manen en pluimpjes achter de ellebogen. Sandra haalt het logboek erbij om zijn ontwikkeling te laten zien. Half december woog Remy nog 35 kilo. Hij zat toen twee maanden in Anna Paulowna. Nu, bijna een jaar later, weegt Remy inmiddels 99 kilo.

Curve

"Voor zijn leeftijd is dat een goed gewicht", aldus Sandra. "We kijken niet echt naar de leeftijd, maar meer naar het dier zelf. Als-ie er in verhouding goed uitziet, gaat het helemaal goed. Je ziet een bepaalde curve die goed oploopt."

Op de krabpaal in het binnenverblijf van Remy hebben de verzorgers streepjes gezet. Het is de groei-ontwikkeling van Remy als hij rechtop staat. Inmiddels is hij zo groot geworden dat er geen nieuwe streepjes meer bijkomen.

Kijk hier voor meer afleveringen Remy en zijn vrienden.