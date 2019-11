Gemeenten willen niet langer op provincie wachten en komen met eigen stikstofaanpak

Een groep gemeenten in Noord-Holland komt met een eigen stikstofaanpak, omdat ze vinden dat ze te lang op maatregelen van het kabinet en de provincies moeten wachten. De gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer trekken de kar. Het is de bedoeling dat circa zeventien andere gemeenten zich aansluiten bij het initiatief als hun colleges daarvoor groen licht geven.

"Een depositiebank werkt als een gewone bank, maar dan voor stikstof", staat in een persbericht dat de gemeenten samen opstelden. "Wanneer een bedrijf dat ervoor zorgt dat de stikstof neerdaalt op natuurgebieden stopt, kunnen nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld woningbouw of uitbreiding van agrarisch bedrijvigheid, vervolgens op basis van dit 'saldo' weer worden vergund."

Volgens de Bergense wethouder Klaas Valkering willen de gemeenten oplossingen vinden door "op een nuchtere Noord-Hollandse manier terug te vallen op instrumenten" die voor 2015 werden gebruikt. In dat jaar kwam het stikstofbeleid tot stand waar de Raad van State eerder dit jaar een streep door zette.

"Voordat deze regels op 1 juli 2015 in werking traden, hadden we in Nederland namelijk ook natuurgebieden, agrariërs en bouwden we volop woningen. Toen zat het land niet op slot en als het aan ons ligt, hoeft dat nu ook niet", zegt Valkering tegen NH Nieuws.