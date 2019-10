Kans op vertraging voor ontwikkeling van Houtribdijk-project vanwege strenge stikstofregels

ENKHUIZEN - Onderdelen van de Houtribdijk kunnen in hun ontwikkeling vertraging gaan oplopen vanwege de strengere stikstofregels. Het gaat hier met name om twee projecten: het nieuwe natuurgebied Trintelzand en het watersportstrand ter hoogte van Lelystad.

De aanleg van het natuurgebied Trintelzand en het watersportstrand staat mogelijk op losse schroeven vanwege de strengere stikstofregels. Ondanks dat de Houtribdijk inclusief zijn dijkversterking inmiddels volledig is afgerond, is dat nog niet het geval voor de omliggende projecten.

De dijkversterking was een project waarvan de vergunning niet meer kon worden teruggeroepen. Echter is dat nog niet het geval voor de ontwikkeling van het watersportstrand en Trintelzand. Deze plannen zitten nog in de vergunningsfase en raken hiermee de PAS (Programma Aanpak Stikstof) uitspraak. De werkzaamheden aan deze twee projecten zijn ook nog niet gestart.

Het is nu onduidelijk welke exacte gevolgen de ontwikkeling van deze projecten gaat hebben door de nieuwe stikstofregels en wanneer duidelijk wordt of en wanneer ermee gestart kan worden.