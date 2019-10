NH boppe? Boeren vanmiddag naar Afsluitdijk voor Friese overeenkomst stikstofbeleid

NOORD-HOLLAND - Boeren gaan weer actie voeren vandaag. Ze zijn van plan om rond het middaguur, midden op de Afsluitdijk - bij Breezanddijk, een voorlopige overdracht van de grond regelen van Friesland. De Noord-Hollandse boeren vinden namelijk dat het bestuur in Friesland wél luistert als het over de stikstofregels gaat. "Onze provincie heeft niet veel op met boeren en daar wel. Dus wij zeggen: we gaan wel weg!" Aldus een van de protesterende boeren eerder tegen NH Nieuws.

Het 'officiele moment' is om 13:00 uur bij de benzinepomp. "We gaan daar vlaggen uitwisselen met de Friesen en er wordt een officieus document overhandigd. Daar gaan we de handtekeningen onder zetten", aldus boer Ad Baltus. Daarna gaan ze naar het provinciehuis in Haarlem om het burgerinitiatief te overhandigen.

Volgens Baltus is de petitie al zo'n 2.200 keer ondertekend. De Friese vlag wapperde eerder deze week al bij de Schermermolens. En de Texelse Boer Marco Zoetelief liet gister al weten aan NH Nieuws dat de actie geen grap is. "De maat is vol."

Naast de ovedracht op de Afsluitdijk, staat er ook nog iets anders op de planning: rond 09:00 is er een boerenactie bij Kasteel Radboud in Medemblik. Er wordt ook daar een vlag gehezen. Daarna rijdt deze groep richting de Afsluitdijk.

