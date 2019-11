Verlaging maximumsnelheid in strijd tegen stikstof? Hier moet je straks mogelijk op de rem

Volgens onderzoekers is een verlaging van de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen een snelle en efficiënte manier om de stikstofuitstoot terug te dringen. Als de maximumsnelheid naar 100 km/u gaat, kan op tal van bouwplaatsen de schop de grond weer in. Een autoloze zondag lijkt het kabinet te ver te gaan, al lijkt Den Haag wel op een snelheidsverlaging aan te sturen. NH Nieuws zocht voor je uit welke gevolgen dat heeft voor de Noord-Hollandse snelwegen.

De kans dat het paradepaardje van de VVD - 130 km/u op de snelweg - straks overal in het land sneuvelt, lijkt klein. De stikstofuitstoot is vooral problematisch rond natuurgebieden, omdat de stikstof die op snelwegen wordt uitgestoten, in de aangrenzende gebieden neerslaat en de natuur daar schade berokkent.

Gebieden die vanwege de natuurlijk rijkdom dienen te worden beschermd, worden Natura 2000-gebieden genoemd: vooral op wegen die door en langs zulke gebieden lopen, lijkt een snelheidsverlaging onvermijdelijk.

Afsluitdijk

Eerst het goede nieuws: vergeleken met provincies als Gelderland en Noord-Brabant lijkt er weinig te veranderen op Noord-Hollandse snelwegen. Het langste stuk snelweg in onze provincie dat voor een snelheidsverlaging in aanmerking komt, is de A7 op de Afsluitdijk.

Het stuk snelweg tussen Zurich en Den Oever was in 2011 het eerste stuk snelweg waar de maximumsnelheid werd verhoogd van 120 naar 130 km/u, maar vanwege de nabijheid van het Wadden- en IJsselmeergebied lijkt dat binnenkort verleden tijd.

Behalve het asfalt van de Afsluitdijk is er nog een stuk A7 genomineerd voor een verlaging van de maximumsnelheid. Tussen Knooppunt Zaandam en Purmerend mag je nu - als de spitsstrook gesloten is - nog 120 km/u rijden, maar omdat dit asfalt dwars door de natuurgebieden Wormer- en Jisperveld en het Ilperveld loopt, gaat ook hier de maximumsnelheid mogelijk omlaag van 120 km/u naar 100 km/u.

Ruimte voor kleine activiteiten



Hoogleraar stikstofstudies Dick de Waard aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zei onlangs tegen mediapartner NOS dat een snelheidsverlaging van 130 naar 100 km/u voor een afname van de stilstofneerslag van vier procent zorgt. "Dat klinkt als weinig, maar daardoor ontstaat wel ruimte voor kleinere activiteiten, zoals het bouwen van huizen."

Zie je de bui al hangen? Niet getreurd, want - zo concludeerde de commissie Remkes eerder - omdat met een snelheidsverlaging de snelheidsverschillen tussen vrachtverkeer en personenauto's kleiner worden, staan we met z'n allen minder vaak in de file.

'Rustiger verkeersbeeld'

"Bij een snelheidsverlaging breng je de snelheden dichter bij elkaar, waardoor er een rustiger verkeersbeeld ontstaat en de ruimte op de weg beter benut kan worden", legde een adviseur milieukwaliteit van Royal Haskoning DHV eerder aan de NOS uit. "Dat zorgt voor betere doorstroming."

En die betere doorstroming zorgt ook weer voor een verlaging van de stikstofuitstoot: want hoe schadelijk het voor milieu dan ook mag zijn om 130 km/u te rijden, in files wordt nog veel meer stikstof uitgestoten.

Provinciale wegen

Behalve over een snelheidsverlaging op snelwegen wordt er ook nagedacht over een lagere maximumsnelheid op provinciale wegen. Enkele milieuclubs hebben inmiddels bij de provincie voorgesteld om de maximumsnelheid op de Zeeweg in Overveen te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u.

Toch is dat niet de enige provinciale weg die door Natura 2000-gebied (Kennemerland-Zuid) loopt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een groot deel van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder, waar onder meer de Schoorlse duinen en de Pettermerduinen aan grenzen.