Purmerendse raad stemt voor lachgas-verbod: handhaven bij overlast door bezit, gebruik en handel in openbaar

PURMEREND - Een meerderheid in de Purmerendse gemeenteraad heeft gisteravond voor een aanvulling van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gestemd waarmee bezit en gebruik van en de handel in lachgas aan banden wordt gelegd.

De Purmerendse raad laat op Facebook weten dat alleen GroenLinks en Leefbaar Purmerend tegenstemden, maar dat de rest van de partijen het wenselijk vindt om - in afwachting van een eventueel landelijk verbod op lachgas - nu al op te treden tegen het bezit, gebruik en de verkoop van lachgas.

Hoewel dat nog een beetje vaag klinkt, biedt het raadsvoorstel van eind september opheldering. Daarin wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen lachgas als drijfgas voor levensmiddelen, lachgas als verdovingsmiddel voor operaties en lachgas dat 'kennelijk [is] bedoeld als drug'.

Slagroomspuiten

Omdat lachgas sinds 2016 onder de warenwet valt, kan bezit, gebruik van en handel in lachgas bedoeld als drijfgas voor bijvoorbeeld slagroomspuiten niet worden aangepakt. Datzelfde geldt voor lachgas als verdovingsmiddel, omdat dan ook medisch personeel (onterecht) tegen de lamp zou kunnen lopen.

Uit de stukken blijkt dat de gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op 'het gebruiken, bezitten en verhandelen van lachgas kennelijk bedoeld als drug op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw of terrein'.

Thuisgebruikers buiten schot

Met andere woorden: wie thuis lachgas gebruikt, blijft buiten schot. Maar ook wie ruimte 'lachgas kennelijk bedoeld als drug' bezit, gebruikt of verhandelt in de openbare ruimte, kan alleen worden beboet als 'daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde en openbare veiligheid in gevaar komt of het milieu belast wordt', zo valt op te maken uit het tekstvoorstel voor het nieuwe APV-artikel.

Op de vragen wanneer hinder ontstaat voor personen, wanneer de openbare orde en de openbare veiligheid in het geding komen en wanneer het milieu belast wordt, wordt in het APV-artikel geen antwoord gegeven.

Meer opslagruimtes ontdekt

De gemeente schrijft dat er de laatste tijd steeds vaker ruimtes worden ontdekt waar lachgas staat opgeslagen, net als bedrijven die het verhandelen. "Deze handel lijkt bedoeld te zijn voor grote evenementen en horeca. Ook wordt lachgas aan particulieren verkocht voor 'feestjes' thuis. Deze ontwikkeling baart ons zorgen."

Toch lijkt voor het de gemeente lastig om juist gebruik, bezit en verkoop in huiselijke sfeer en in horeca aan te pakken. Hoewel de gemeente nieuwe horeca-exploitanten al enige tijd verbiedt om lachgas te verkopen, lijken gevestigde horecazaken buiten schot te blijven.

Evenemententerreinen

Op Purmerendse evenemententerreinen gaat - afhankelijk van het antwoord op de vraag of jongeren de voornaamste doelgroep zijn - wel een verbod op bezit, gebruik en handel gelden.