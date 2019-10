Amsterdamse lachgasverkoper Deniz Üresin krijgt boete van honderdduizend euro

AMSTERDAM - Lachgasverkoper Deniz Üresin heeft van de gemeente Amsterdam een boete van honderdduizend euro gekregen. Handhavers hebben de afgelopen periode zeker tien keer geconstateerd dat medewerkers van het bedrijf van Üresin, tegen een verbod in, toch lachgas verkopen in de stad.

Üresin dacht dankzij een maas in de regelgeving lachgas te kunnen verkopen op straat. Omdat hij juridisch bezorger zou zijn en geen verkoper, zo was zijn redenering.

Die maas in de regelgeving bleek er vorige maand toch niet te zijn, zo bleek uit juridisch onderzoek van de gemeente. Er werd toen al gedreigd om een dwangsom op te leggen van maximaal honderdduizend euro. De afgelopen tijd zijn de verkopers van Üresin's bedrijf Ufogas toch doorgegaan met het verkopen van lachgas rondom drukke uitgaansgebieden in de stad.

Bezwaar

Voor de gemeente is de maat vol: ze hebben Üresin gisteren een boete van honderdduizend euro opgelegd. De lachgasverkoper heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete.

Omdat de gemeente denkt dat Ufogas door blijft gaan met het verkopen van lachgas in de stad, is er ook direct een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. Het bedrag is dit keer veel hoger: per nieuwe overtreding moet Üresin nu 15.000 euro betalen. Het maximale nieuwe bedrag kan oplopen tot drie ton.

Üresin zegt in een reactie dat de boete voelt alsof hij de doodstraf heeft gekregen van Halsema. "Eerst word ik verbannen uit mijn eigen stad en nu deze boete." Onder de indruk is hij in ieder geval niet. Volgens de verkoper zullen zijn medewerkers gewoon doorgaan. "Ik stop pas als ik een miljoen euro aan boetes heb."