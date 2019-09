Is lachgas in West-Friesland straks overal verboden?

WEST-FRIESLAND - Ze lijken elkaar aan te steken, de West-Friese gemeenten. De ene na de andere gemeente dient een motie in om lachgas te verbieden en dat gaat niet alleen meer om evenementen. Toch is niet iedereen even enthousiast over het verbod.

De gemeente Hoorn wordt misschien wel gezien als de voorloper op het verbieden van lachgas. Zij waren het eerste met het verbod tijdens evenementen. Burgemeester Jan Nieuwenburg is zelfs zo tegen lachgas, dat hij pleit voor een landelijk verbod. Want nu kan hij enkel de verkoop verbieden tijdens evenementen, maar kan hij tegen het gebruik nog weinig doen.

Ook Stede Broec volgt Hoorn en heeft bij de laatste raadsvergadering besloten om een verbod tijdens evenementen en kermissen te verbieden.

Volledig verbod

In Koggenland lopen ze nog een stapje harder en hebben ze op 16 september een motie 'Verbod Lachgas Koggenland' getekend. Dit betekent dat ze een algeheel verbod hanteren, niet alleen met de kermis. "Het is zo goed als normaal geworden om deze drugs te gebruiken. En dat normaliseren is echt niet de bedoeling. Dat moeten we terugdringen en dit is de eerste stap", aldus Rick Nooij van het Koggenlandse CDA.

Iets meer terughoudend

Medemblik vecht al lange tijd tegen de klachten over het gebruik van lachgas op straat en nu heeft ook deze lokale politiek aangegeven een verbod op de handel te willen. Burgemeester Frank Streng gaf tijdens de laatste raadsvergadering echter aan dat hij zich liever focust op handhaving van overlast dan regelgeving op papier te willen zetten.

Achterlopers

Enkhuizen, Drechterland en Opmeer zijn op dit moment de 'achterlopende' gemeenten als het gaat om het verbieden van lachgas. Zij hanteren nog geen verbod, behalve dat de BOA's handhaven op eventuele overlast op straat door het gebruik.