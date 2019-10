De lol is eraf: Purmerend wil gebruik en verkoop lachgas aanpakken

PURMEREND - Een meerderheid van de politieke partijen in Purmerend wil het openbaar gebruik en verkoop van lachgas aanpakken. De gemeente heeft nu een voorstel klaar liggen waarmee de aanhoudende overlast zou kunnen worden aangepakt.

Lachgasgebruik onder jongeren wordt in Purmerend al jaren als problematisch ervaren. Al sinds 2016 zouden er op bekende hangplekken steeds vaker slagroompatronen worden gevonden. Volgens burgemeester Don Bijl had het gezag een gebrek aan wettelijke middelen om de lachgasoverlast aan te pakken: "De overlast van lachgas in Purmerend is duidelijk gebleken. En als er bij signalering van dealers, zoals op Koningsdag, niet opgetreden kan worden, is dat buitengewoon frustrerend."

Bezit en verkoop verboden

In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) komt nu waarschijnlijk een extra artikel dat gebruik, bezit en verkoop van lachgas verbiedt als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt.

Een aanpassing aan de APV is een inmiddels bekend wapen in de provincie om de lachgashandel tegen te gaan. Eerder werd er een soortgelijk artikel opgesteld in onder andere Haarlem en Hoorn.