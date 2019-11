Statenleden: 'Moet alles wijken voor de komst van de Formule 1?'

HAARLEM - Trekt de provincie Noord-Holland de Formule 1 voor op andere projecten? Heeft het race-evenement bij de provincie een status aparte? Partijen in de Provinciale Staten stellen dit aan de kaak.

In de Provinciale Staten ontstond gisteravond een felle discussie over het idee dat de organisatie van de Dutch Grand Prix anders wordt behandeld dan anderen. Dat de provincie meer door de vingers ziet als het om de Formule 1 gaat. Dat idee wordt vaker geopperd.

Uitzonderingen

Volgens partijen als de SP, ChristenUnie en collegepartij GroenLinks worden er door de provincie nu uitzonderingen gemaakt voor de F1, als het gaat om natuur en stikstofregels. Verwezen wordt naar de uitspraak van de rechtbank in Haarlem in de kwestie rond de zandhagedis en de rugstreeppad in de duinen.

De rechter volgde het argument van de provincie dat de Formule 1 van groot maatschappelijk belang is en dat voorrang heeft. Rosan Kocken van GroenLinks: "Ik vind het bijzonder dat dit soort evenementen voor kunnen gaan op de natuur."

Zij kijkt ervan op dat de provincie aanvoert dat de Formule 1 van groot maatschappelijk belang is. Een dijk kan volgens haar niet worden opgehoogd, een haven niet aangelegd vanwege strengere stikstofregels, maar voor een sportief evenement worden uitzonderingen gemaakt.

Stikstofregels

SP'er Eric Smaling vindt dat de provincie andere keuzes moet maken. "Is de komst van de Formule 1 goed in een tijd dat wij de bevolking met regionale energiestrategieën om de oren slaan?" Hij wijst erop dat boeren en de bouwwereld niets meer kunnen bouwen vanwege de stikstofregels, maar een evenement met veel uitstoot van gassen en veel lawaai kan gewoon doorgaan.

Smaling stelt ook de vraag of de provincie Noord-Holland eraan mee moet werken dat Nederland in deze tijd als autosportland op de kaart moet worden gezet. "Het gaat gewoon om een commercieel belang van een private onderneming."

Ook de ChristenUnie heeft een hard oordeel. Statenlid Gerjan van den Heuvel wijst erop dat het circuit de eerste is die van de provincie een vergunning krijgt na het aanscherpen van de stikstofregels waardoor het hele land op slot lijkt te zitten. "Kunt u wel garanderen dat er geen stijging van de stikstofdepositie is? "

"Het lijkt erop alsof alles moet wijken voor de doorgang van de Grand Prix", zei Van den Heuvel. "Een voorbeeld zijn de werkzaamheden aan het circuit zonder dat er al een vergunning was verleend. Dat wekt het beeld van een ongeloofwaardige overheid. Ik kan het doorgaan van de Formule 1 in combinatie met de strengere stikstofregels niet uitleggen aan burgers en boeren."

Goede afweging

Partijen als de VVD, CDA, D66 en PVV waren het niet eens met deze beeldvorming. Zoals VVD-Statenlid Martijn Bolkestein het zei: "We vinden dat er een goede afweging moet worden gemaakt. De drukte van een Grand Prix hoort er gewoon een klein beetje bij. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor overlast van omwonenden en dieren. Maar bekijken de partijen het wel helemaal in proportie? Zijn dat nou werkelijk redenen om het grote feest van de Formule 1 hiermee te verstoren?"

Ook Gedeputeerde Jack van der Hoek wierp de suggestie van de partijen verre van zich. "Ik verzet me tegen de beeldvorming dat de race er koste wat kost moet komen van de provincie ongeacht dat er regeltjes zijn. Dat is gewoon niet zo."

Van der Hoek wijst er bijvoorbeeld op dat een versnelde vergunningaanvraag voor het circuit 'niet gek' is. "Dat doen we vaker. Wij hebben niet alleen voor het circuit een uitzondering gemaakt."

Zijn collega Adnan Tekin zei: "Wij hebben het circuit niet anders behandeld dan dat we met anderen doen."