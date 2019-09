Heel Nederland blij met 'vroem' in Zandvoort? Tegenstanders F1 noemen uitspraak minister 'schofterig'

ZANDVOORT - Op de vraag of de komst van de Formule 1 naar Zandvoort gevaar loopt door het stikstofbeleid in Nederland had Minister Bruins van Medische Zorg en Sport zondag een duidelijk antwoord. "Nee, daar kijkt toch heel Nederland naar uit. Het zou fantastisch zijn als we op 3 mei 'vroem' horen." Tegenstanders van het evenement reageren verontwaardigd.

Karel van Broekhoven van stichting Rust bij de Kust vindt de uitspraken van Bruins ronduit 'schofterig', en spreekt van een minachting jegens milieuwetgeving en tegenstanders van de Dutch Grand Prix. "Daarnaast is het de provincie die dit soort vergunningen afgeeft. Door dit te zeggen overruled hij de provincie."

Jack van der Hoek, gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, laat in een reactie weten dat: "Het Rijk niet gaat over een groot deel van de vergunningen die nodig zijn. Het circuit is nu aan zet om de benodigde vergunningen tijdig en goed onderbouwd aan te vragen. Die aanvragen nemen de bevoegde instanties -waaronder de provincie- in behandeling en volgen daarbij de gebruikelijke procedures en termijnen."

Politieke druk

Marc Janssen van stichting Duinbehoud is niet gerust op een grondige behandeling van de vergunningsaanvragen. "Bruins probeert politieke druk uit te oefenen op de provincie om die vergunningen af te geven", aldus Janssen. Hij stelt dat er bij de aanvraag voor de eerste ontheffing in Zandvoort al na drie weken een besluit lag. "Normaal duurt dat ongeveer tien weken. Wij zijn bang dat deze politieke druk er voor zorgt dat er overhaast wordt gehandeld."

Ondertussen worden verschillende bouwprojecten in de provincie stilgelegd door het stikstofbeleid maar de Formule 1 lijkt niet in de gevarenzone te verkeren. "Als blijkt dat Bruins de wet overtreedt om de Formule 1 door te laten gaan dan stappen wij naar naar de rechter", aldus Van Broekhoven.

Rekening gehouden met stikstof regels

Het circuit laat weten blij te zijn met het steuntje in de rug uit Den Haag. "In ons vergunningstraject, een aanpassing op een bestaande vergunning, is rekening gehouden met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het is zeker fijn dat een minister wat positiefs over onze plannen zegt en de zaken in perspectief plaatst", aldus Simon Keijzer, woordvoerder van de Formule 1 in Zandvoort.

Wethouder Ellen Verheij, blij met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, laat in een reactie weten dat ze ook begrip heeft voor de verontwaardiging: "De gemeente wil met de belangen van alle partijen rekening houden, dus óók met de natuur. Daarom moet er zorgvuldig onderzoek komen en als natuurorganisaties het niet eens zijn met de uitkomst dan kunnen zij naar de rechter stappen."