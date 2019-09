Gemeente Zandvoort heeft mogelijk te weinig budget voor Formule 1

ZANDVOORT - Zandvoort dreigt meer geld kwijt te zijn aan de Formule 1 dan begroot. Er ligt 4,1 miljoen euro klaar voor de komende jaren. Maar het F1-budget 'komt onder spanning te staan', waarschuwt de gemeente in de 'najaarsnota'.

In oktober komt de gemeente met een nieuw financieel plaatje van het F1-budget. Er worden extra kosten gemaakt en mogelijk moet er geld worden geschoven om alles te kunnen betalen.

'Te voorbarig'

"We zijn nu opnieuw in beeld aan het brengen wat de Formule 1 ons gaat kosten. Dat hebben we in oktober compleet. Het is echter voorbarig te stellen dat we naar de gemeenteraad stappen voor meer geld. Als we wisten dat we meer geld nodig hebben, dan hadden we het nu wel meteen gevraagd", zegt een woordvoerster van de gemeente.

De grootste partij in de gemeenteraad, Ouderen Partij Zandvoort, is er niet gerust op dat de gemeente de touwtjes strak in handen heeft en is bang dat er veel meer geld nodig is. "De zorg over het in control zijn neemt hand over hand toe en de vraag is op welke wijze neemt u deze zorg weg", vraagt fractievoorzitter Peter Kramer.

Risicoanalyse

Hij heeft sterk de indruk dat de gemeente geen onderbouwd financieel overzicht heeft over uitgaven, toekomstige verplichtingen en toezeggingen. Daarom eist Kramer een risicoanalyse. Daar had hij al meerdere keren om gevraagd, maar nooit gekregen.