Drone Testcentrum in Den Helder barst van potentie: transport, toezicht en drenkelingen redden

DEN HELDER - In Den Helder is het startsein gegeven voor het Marine Drone Initiative, een drone-testcentrum. Marine, Kustwacht en reddingsmaatschappij KNRM werken samen aan nieuwe mogelijkheden voor toezicht, hulp en transport op de Noordzee met behulp van drones.

Door de aanleg van windparken en het drukke scheepvaartverkeer is er steeds meer toezicht nodig op de Noordzee. Speciale maritieme drones kunnen daarbij helpen, vertelt Pieter Blank van de Koninklijke Marine aan NH Nieuws. "Juist omdat je met een drone heel hoog kunt, zie je bijvoorbeeld eerder een drenkeling en hoef je ook niet met dure helikopters of vaartuigen te gaan zoeken."

Speciale drones

Het testcentrum is volop bezig met het ontwikkelen van drones die goed bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden op zee. Voor de marine, de kustwacht en reddingswerkers zijn specialistische drones met extreem lange vliegduur zeer belangrijk.

Om het werken met drones te ondersteunen zijn ook mobiele containers ontwikkeld die als zenuwcentrum kunnen dienen bij operaties op zee en aan land. Joost Kramer van het MDI: Bij slechte weersomstandigheden kunnen we in de open lucht bijvoorbeeld geen reparaties uitvoeren. Nu hebben we alles bij de hand van een kabeltje tot high-tech communicatieapparatuur. De container kan op het strand staan of zelfs aan boord van een schip."

Behalve het redden van drenkelingen, toezicht bij vervuiling door schepen en de inspectie van windturbines op zee, hoopt het testcentrum vooral ook in de transport dienst te kunnen doen met de drones. Pieter Blank: "Je kunt je voorstellen dat je vanaf vliegveld de Kooy [Den Helder, red.] naar Texel kunt vliegen met medicijnen of donorbloed. Dat gaat sneller dan met de veerdienst. Het is nog toekomstmuziek, maar we moeten wel aan dit soort mogelijkheden gaan denken."