MSC Zoe op matje geroepen over containerramp: "Neem je verantwoordelijkheid"

NOORD-HOLLAND - Vrachtschip MSC Zoe is door de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en dertien andere partijen op het matje geroepen over de containerramp, eerder dit jaar. Ze vinden dat de rederij zich verschuild achter de juridische strijd en onvoldoende de verantwoordelijkheid neemt over de praktische afhandeling van de ramp.

"Meer dan acht maanden na de containerramp, is nog steeds niet alle rommel opgeruimd en is slechts een klein deel van de kosten vergoed", zo mopperen de partijen. "De onderhandelingen over het vergoeden van de schade vinden nu vooral plaats met de verzekeraars."

Lees ook: Stichting de Noordzee blijft zoeken naar nieuwe opruimmogelijkheden containerramp

Dat moet anders, vinden ze. "We verwachten dat de rederij niet alleen alle schade ruimhartig vergoedt, maar ook investeert in bestrijding van de langetermijngevolgen en zich richt op verduurzaming van het containervervoer. Nog voor het stormseizoen willen we rechtstreeks met de reder in gesprek." Want dat had de reder beloofd: het nemen van de verantwoordelijkheid.

Rommel op de zeebodem

Bij de ramp in de nacht van 1 op 2 januari vielen meer dan 300 containers in de Noordzee en verloren zij veel van hun inhoud. Tal van vrijwilligers hebben in de dagen erna geholpen met het opruimen van de stranden, maar volgens Rijkswaterstaat moet worden geaccepteerd 'dat er rommel blijft liggen op de zeebodem'.

De volledige brief aan MSC Zoe is hier te lezen. De rederij heeft hier nog niet op gereageerd.