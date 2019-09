Rijkswaterstaat houdt verkeer op A7 en A8 met drones in de gaten

ZAANDAM - Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vliegen er twee drones van Rijkswaterstaat boven het knooppunt Zaandam. Zij houden alle verkeersbewegingen op de snelwegen A7 en A8 in de gaten, om zo een goed beeld te krijgen van de twee rijkswegen.

Het gaat om een proef, laat verkeersdeskundige Viktor Beelen van Rijkswaterstaat weten. "Als we normaal een verkeerstelling willen doen, moet er eerst een wegdeel worden afgesloten. Dan moeten we met vrachtwagens de camera's langs de weg plaatsen."

Op een knooppunt zoals in Zaandam moeten er dan acht camera's geplaatst worden voor een goede telling. Dat is met de drones niet meer nodig. Doordat ze zo hoog vliegen, kunnen ze in één blik het hele knooppunt in beeld brengen. De beelden worden vervolgens de computer ingevoerd en zo ontstaat er een veel duidelijker beeld voor de verkeersdeskundigen, zegt Rijkswaterstaat.

De resultaten van de drone-controle worden gebruikt voor de aankomende werkzaamheden bij het knooppunt. Als de proef een succes blijkt, is de kans groot dat Rijkswaterstaat voortaan het verkeer op deze manier in de gaten gaat houden.