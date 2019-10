Ondanks nieuwe tumor blijft Bibian Mentel positief: "Geniet ontzettend van kleine dingen die er toe doen"

LOOSDRECHT - Bij Bibian Mentel is opnieuw een tumor ontdekt, dit keer in haar onderrug. De oud-paralympisch snowboardster vecht al twintig jaar tegen kanker, maar blijft positief. NH Nieuws ging vandaag bij haar langs: "Ik vind het leven gewoon te leuk."

De Loosdrechtse Mentel (47) strijdt al sinds haar zevenentwintigste tegen kanker en kreeg al meer dan tien keer te horen dat er een nieuwe tumor was ontdekt. De levenslust houdt haar tussen de behandelingen en operaties door op de been. Van opgeven wil ze niet weten.

"Wetende dat ik al twintig jaar bezig ben met kanker is dit natuurlijk heel vervelend. Maar ik heb met mijn man een modus gevonden: we willen niet dat kanker ons leven beheerst. We moeten verder. Ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt in het leven. Ik kan of bij de pakken neer gaan zitten en verdrietig zijn of ik kan er wat van te maken. Dus ik kies er voor om er wat van te maken."

Onder het mes

Mentel moet binnenkort weer naar het ziekenhuis voor een MRI-scan en later in november moet zij opnieuw geopereerd worden om de tumor te verwijderen. Mentel is opvallend nuchter: "Deze week kan ik er toch niks anders van maken. Dan kan ik beter genieten van deze week en leuke dingen doen die mij energie geven, dan thuis op de bank te zitten en zielig te zijn. We kiezen er dus bewust voor om te leven."

En dus gaat ze ook door met de danswedstrijd Dancing With The Stars. "Absoluut, we hebben hartstikke hard gewerkt om in die finale te komen en dan vind ik het zonde om dat over mijn schouder heen te gooien. We hebben ongelooflijk veel plezier in het dansen, dus ik wil heel graag die finale dansen."

'Blij dat ik z'n snoet weer zie'

NH Nieuws-verslaggever Koen Bugter is onder de indruk van haar veerkracht en benieuwd waar ze de kracht vandaan haalt om na iedere nieuwe diagnose zo energiek door te gaan. Mentel reageert opgewekt: "Ik bedoel als ik 's ochtends wakker wordt naast mijn man, ben ik blij dat ik naast hem wakker mag worden en zijn snoet weer zie. De kus die ik krijg van mijn zoon voordat hij naar school vertrekt, de telefoontjes van mijn dochters om even lekker te gaan lunchen, dit dansen, het zijn juist de kleine dingen die er toe doen. Daar geniet ik ontzettend van. Als het aan mij ligt ben ik daar helemaal nog niet klaar mee."

Ondertussen gaat Bibian samen met haar danspartner Joost voor de winst in de finale van Dancing with the Stars. "Het belangrijkste voor ons: we gaan genieten en we zien wel waar het schip staat. We staan in de finale en dat nemen ze niet meer van ons af."