Dansoptreden pas geopereerde Bibian Mentel maakt indruk: "Ik schiet er vol van"

LOOSDRECHT - Drie weken geleden onderging Bibian Mentel nog een zware operatie om een tumor uit haar nek te verwijderen. Vandaag schitterde ze in het RTL 4-programma Dancing With The Stars. De oud-snowboarder verraste de jury met een foutloze Weense Wals in haar rolstoel en deed iedereen in de zaal snotteren: "Ik voel de tranen"

Bikkel Bibian laat weten dat haar deelname een soort therapie is: "Het is het ultieme om weer fit te worden en Nederland te laten zien dat het kan. Ik voel me goed", aldus Mentel. Ze hoopt dat ze haar rolstoel gedurende het programma achter zich kan laten: "Ik kan al een paar passen achter een rollator zetten. Ik wil graag een paar eerste danspassen zetten in het programma."

Na afloop van het optreden krijgt het danspaar een staande ovatie. De jury is lovend en beloond het stel met de beste cijfers van de avond. "Alles klopte, je armen, je flow. Ik heb van jou geleerd in mogelijkheden te denken. Dat ga ik aan mijn kind leren", vertelt jurylid Euvgenia Parakhina geëmotioneerd. Presentator Tijl Beckand moet ook zijn tranen bedwingen: "Ik voel de tranen en jij de kracht", zegt hij tegen Bibian.

Topper

Ook op Twitter stromen de lovende reacties binnen over het optreden van Mentel. "Zoveel respect dat ze er gewoon bij is na zo'n zware operatie. Word er emotioneel van", regeert de een. "Wat ben jij een topper", schrijft iemand anders. "Ik schiet er vol van", reageert weer een ander.

Op vijftien augustus ging Mentel onder het mes om een tumor te laten verwijderen. Een gevaarlijk operatie waarbij een dwarslaesie zelf te de mogelijkheden behoorden. Bibian genas goed en liet vlak na de operatie al weten gewoon mee te doen met het dansprogramma.

Tumoren

Eerder dit jaar onderging Mentel ook al een zware operatie die de tumoren weg zou moeten halen. Twee maanden geleden kreeg ze te horen gekregen dat er uitzaaiingen waren gevonden. "Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook. Verschrikkelijk nieuws", vertelde Mentel toen aan RTL Boulevard.

Bibian is al achttien jaar kankerpatiënt en kreeg al meer dan tien keer te horen dat de ziekte in haar lichaam is gevonden. "Ik wil niet dat mijn leven draait om kanker. Ik wil dat mijn leven draait om mijn leven leiden. Pluk de dag", zei ze eerder tegen NH Nieuws.

Dancing With The Stars is zaterdagavond om 20.00 uur te zien op RTL 4.