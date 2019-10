Zaanstad neemt drie maatregelen na brugdrama's: in november al extra camera's

ZAANSTAD - Zaanstad gaat na de twee brugdrama's van de afgelopen jaren aan de slag om de veiligheid rondom bruggen in de gemeente te vergroten. Op korte termijn worden er al drie maatregelen genomen.

Een van die maatregelen is dat er extra camera's zullen worden geplaatst bij de bruggen. De gemeente heeft vooraf onderzocht op welke posities deze het beste kunnen hangen; op 8 november moeten alle camera's geplaatst zijn. Dat maakte wethouder Gerard Slegers vandaag in onderstaande video bekend:

Tekst loopt door onder video



Een andere maatregel is dat er gele markeringsvlakken voor wandelaars en fietsers worden aangebracht tussen de slagbomen van de bruggen. Als laatste zullen er zogenoemde attentieknoppen worden geplaatst bij de bruggen. Als bruggebruikers een gevaarlijke situatie zien, kunnen zij op de knop drukken, waarna de brugwachter een geluid hoort. Die kan dan op zijn beurt op de noodknop drukken, waardoor alles stil komt te liggen. Eind 2020 zou dit systeem in werking moeten zijn.

Brugdrama's

De gemeente neemt de maatregelen, nadat er in 2018 een ouder echtpaar van grote hoogte van de Bernhardbrug viel nadat deze plotseling openging. Ook in 2015 ging het verschrikkelijk mis: toen overleed Marijke Fontijn op de J.M. den Uylbrug, nadat een brugwachter haar over het hoofd had gezien. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam daarna met een vernietigend rapport.

