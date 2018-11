Deel dit artikel:













Twee slachtoffers bij brugongeluk Zaandam: één in het water, ander op de kant Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio/NH Nieuws

ZAANDAM - Er zijn zojuist meerdere gewonden gevallen bij een ongeluk bij de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de brug staat open.

Één persoon is in het water gevallen en de ander lag op het wegdek. De situatie van twee mensen is 'zorgwekkend', aldus Veiligheidsregio. De persoon die in het water is gevallen, is door drie omstanders uit het water gered, meldt de politie aan NH Nieuws. Die personen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Degene die direct betrokken waren bij het ongeluk zijn er erg aan toe.







Getuige

Het ongeluk gebeurde aan de kant van de Vincent van Goghweg. Een getuige, die 100 meter woont van waar het ongeluk gebeurde, zegt dat er een auto in het water is gereden en de slagboom er gehavend uitziet. Het ongeluk gebeurde aan de kant van de Vincent van Goghweg. Een getuige, die 100 meter woont van waar het ongeluk gebeurde, zegt dat er een auto in het water is gereden en de slagboom er gehavend uitziet. Later meer. 💬 Whatsapp ons!

