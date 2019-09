Onderzoeksraad: gemeente Zaanstad doet nog altijd te weinig na brugdrama's

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad krijgt er flink van langs in een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het brugdrama met de Bernhardbrug in 2018. Bij het ongeluk raakte een ouder echtpaar zwaargewond, omdat de brugwachter niet goed keek voor hij de brug opendeed.

De gemeente doet volgens de OVV te weinig, want de beloofde technische verbeteringen zijn er nog altijd niet gekomen.

Brugdrama

Op 28 november vorig jaar liepen een 77-jarige man en zijn 78-jarige echtgenote over de Bernhardbrug, toen die plotseling openging. Ze vielen beiden van grote hoogte naar beneden. De vrouw klapte op het asfalt en de man kwam in de Zaan terecht. Hij werd door drie redders uit het water gehaald.

NH Nieuws sprak destijds met één van de redders:



Uit het OVV-rapport blijkt dat de brugwachter, die 't op afstand bestuurde, niet goed heeft geschouwd vóór hij op de knop drukte om de brug te openen. Hierdoor zag hij het echtpaar niet. Ook zouden de camera's op de brug geen compleet zicht hebben gegeven.

Eerder brugdrama

Het ongeluk op de Bernhardbrug staat niet op zichzelf. Vier jaar geleden kwam de 57-jarige Marijke Fontijn om het leven toen een andere Zaanse brug, de J.M. den Uijlbrug, plotseling openging. De vrouw kwam van grote hoogte op het asfalt terecht. Ook zij werd niet gezien door de brugwachter.

Lees ook: Brugwachter verdacht van dodelijk ongeluk J.M. den Uylbrug

Al een tijdlang belooft Zaanstad om technische verbeteringen te verwezenlijken bij alle Zaanse bruggen, om dit soort ongelukken te voorkomen. De OVV geeft de gemeente er in het vandaag uitgebrachte rapport flink van langs, want hoewel 'Zaanstad voortvarend is begonnen, is de aandacht nu verslapt'.

"De vier bruggen zijn goed bekeken en besproken en alles is in kaart gebracht, maar verder is het blijven liggen", vertelt een woordvoerder van de OVV aan NH Nieuws. "Er zijn wel aanpassingen gedaan, maar niet alles is gebeurd, of is niet goed genoeg gebeurd."

Landelijke standaard

In het rapport wordt verder gepleit voor een landelijke standaard, omdat er niet alleen in Zaanstad brugongelukken gebeuren. Volgens de OVV doet de overheid nog altijd onvoldoende om de veiligheid van op afstand bediende bruggen te verbeteren.