Burgemeester Ouderkerk over plofkraak: "Niks buitgemaakt, maar enorme impact"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De daders van de plofkraak van vannacht in Ouderkerk aan de Amstel hebben daarbij niets buitgemaakt. Dat zegt burgemeester Joyce Langenacker voor de camera van NH Nieuws. Toch heeft de kraak er flink ingehakt in het dorp. Langenacker: "We zijn allemaal ontzettend geschrokken. Je ziet wat voor impact een plofkraak heeft."

De explosie vond vannacht rond 03.50 uur plaats aan de Dorpsstraat en zorgde voor een ravage. Meerdere ramen en dakpannen in de omgeving sneuvelden: zo sprongen bij een kledingwinkel de grote etalageruiten. Het centrum van het dorp werd vervolgens een groot deel van de dag dichtgehouden voor opruimwerkzaamheden.

"Ze hebben uiteindelijk niks buit kunnen maken, maar de schade in de straat is enorm", vertelt de burgemeester in een interview op de plaats van de kraak. "Daarnaast is een aantal bewoners, mensen die sliepen, flink geschrokken. Wat dat betreft overheerst de reactie 'hoe kan dit gebeuren in ons dorp'."

Een van de winkeliers die met haar zaak pal naast de getroffen pinautomaat zit, was er al bang voor dat zoiets zou gebeuren. "Maar ik heb er niet veel goede woorden voor dat je dit doet", vertelt Simone Schumacher. Ze maakt zich zorgen om de gevolgen die de plofkraak kan hebben voor haar drogisterij. "Je werkt hard om het hoofd boven water te houden en dan dit."

De politie is nog op zoek naar de daders. Er is inmiddels een buurtonderzoek gestart en alle camerabeelden in de omgeving worden opgevraagd. Omdat de politie vermoedt dat de verdachten naar Amsterdam-Zuidoost zijn gevlucht, worden er daar ook camerabeelden bekeken.