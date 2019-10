Politie over explosie in Ouderkerk: "Schokgolf ging als pingpongbal door straat"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De financiële schade van de plofkraak in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel vanmorgen, loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro's. Dat zegt politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek tegen NH Nieuws.

"Er is ontzettend veel schade ontstaan in de Dorpsstraat na de detonatie van het explosief. De schokgolf is als een pingpongbal door de straat gegaan, want die kon geen kant op." Daardoor zijn 'heel veel' ramen, dakpannen en voertuigen beschadigd geraakt:

(Artikel loopt verder onder de video)



Ondanks de ravage die de explosie opleverde, vielen er geen gewonden. "Dat is vermoedelijk te danken aan het tijdstip waarop het explosief afging." De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft na extra onderzoek geen nieuwe explosieven meer gevonden bij de geldautomaat.

Centrum dicht

Het centrum van Ouderkerk blijft voorlopig dicht om het puin van de explosie op te ruimen. Winkeliers kunnen zich melden bij het gemeentehuis, zegt Zuiderhoek.

De politie is nog op zoek naar de daders. Er is inmiddels een buurtonderzoek gestart en alle camerabeelden in de omgeving worden opgevraagd. Omdat de politie vermoedt dat de verdachten naar Amsterdam-Zuidoost zijn gevlucht, worden er daar ook camerabeelden bekeken.