Ravage na plofkraak in Ouderkerk aan de Amstel: centrum afgezet

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Bij een plofkraak aan de Dorpsstraat in Ouderkerk aan de Amstel is in de straat een ravage ontstaan. Meerdere ramen en dakpannen in de omgeving sneuvelden: zo sprongen bij een kledingwinkel de grote etalageruiten. Het centrum van het dorp zal deze ochtend worden dichtgehouden voor opruimwerkzaamheden.

Rond 3.50 uur hoorden bewoners een flinke knal. Ze zagen hoe twee daders na de explosie het gemunt hadden op de geldautomaat in de straat en daarna op een scooter vluchtten. Het is onduidelijk of de twee geld hebben kunnen meenemen. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft het gebied onderzocht op achtergebleven explosieven.

De twee reden daarna weg richting de Burgemeester Stramanweg. Via de lucht zocht een politiehelikopter nog naar het duo, maar zij werden niet meer gevonden.

Centrum dicht

In verband met de enorme ravage, zal het centrum van het dorp deze ochtend worden dichtgehouden voor opruimwerkzaamheden in de straat. Winkeliers kunnen zich melden bij het gemeentehuis, vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws. De politie stelt een onderzoek in naar de plofkraak.