Wakker worden in de scherven van de plofkraak: "De hardste knal die ik ooit heb gehoord"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - "De hardste knal die ik ooit heb gehoord." Daan van Dooren is er nog steeds ontdaan van. Bij de plofkraak in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel werden vannacht alle ramen van zijn woning naar binnen geblazen. En dat terwijl de jonge Ouderkerker twintig meter verderop woont.

"Ik lag in bed, toen ik ineens opschrok van de klap. Het ging echt door merg en been. Pas na de dreun registreerde ik dat er allemaal glas lag te rinkelen. Dat waren dus mijn ramen", vertelt Daan Tegen NH Nieuws. Hoewel hij net wakker was, stond Daan direct op scherp. Buiten hoorde hij een onbekende stem zeggen 'hij is open'. Daan: "Ik dacht: 'er komt iemand mijn huis binnen', dus ik pakte mijn telefoon en belde meteen de politie."

Maar toen hij uit het raam keek, zag Daan dat de geldautomaat aan de overkant van de straat er uit lag. "Het moet echt een enorme explosie zijn geweest, want ik woon zeker twintig meter verderop. De Ouderkerker is de klap nog steeds niet helemaal te boven en hij is niet de enige thuis. "Ik heb twee katten en die zijn zich rot geschrokken. Ik had ze eigenlijk meteen willen troosten, maar ik was zelf nog erg in de war vanmorgen.

Aan het renoveren

Niet alleen de bewoners zijn flink wakker geschud, ook de beheerder is al de hele ochtend in de ban van de plofkraak. "Wij zijn de woningen aan het renoveren en waren net helemaal klaar met het schilderwerk en het stukadoorswerk. Ook alle verlichting zit er net in. En dan krijg je dit", vertelt de aangeslagen beheerder tegen NH Nieuws.

"Onze grootste zorg is nu dat het niet gaat lekken. Bij sommige panden liggen de dakpannen er helemaal af. Dus we proberen het nu allemaal een beetje waterdicht te maken." De man zegt dat hij wel verzekerd is voor de schade, maar daar op dit moment weinig troost aanvoelt. "Maar -vervolgt hij enigszins positiever- sommige delen stonden al op de planning om vervangen te worden. Dat gaan we nu maar wat vervroegd doen."

De financiële schade van de plofkraak in het centrum, loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro's. Dat zegt politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek tegen NH Nieuws. Inmiddels is een deel van het terrein weer vrijgegeven. De supermarkt waar meerdere ramen uit lagen gaat waarschijnlijk ook vanmiddag weer gewoon open. Alleen de kledingzaak naast de geldautomaat zal nog de hele dag bezig zijn met de gevolgen van de klap.

Op de vlucht

De politie is nog op zoek naar de daders. Er is inmiddels een buurtonderzoek gestart en alle camerabeelden in de omgeving worden opgevraagd. Omdat de politie vermoedt dat de verdachten naar Amsterdam-Zuidoost zijn gevlucht, worden er daar ook camerabeelden bekeken.