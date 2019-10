Gaat Bloemendaal de Formule 1 in de weg staan?

BLOEMENDAAL - Gaat Bloemendaal de Formule 1 dwarsbomen? Voor de komst van de Formule 1 is een opknapbeurt nodig van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. Dat vraagt om een investering van 7 miljoen euro. Dankzij die impuls kunnen veel meer treinen per uur over het spoor rijden. Van Bloemendaal wordt het laagste bedrag gevraagd om mee te betalen, zo'n 145.000 euro. Maar juist deze kleinste donateur heeft de grootste mond en dreigt een veto uit te spreken.

Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zitten samen in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Deze club wil 1,4 miljoen euro bijdragen. De rest komt van de provincie Noord-Holland, het Rijk en de gemeente Zandvoort met een aparte bijdrage los van de andere gemeenten.

Lees ook: Overheid pompt 7 miljoen euro in verbeteren spoor naar Zandvoort

Die 1,4 miljoen komt van de vier gemeenten. Alle vier gemeenten hebben het vetorecht om de totale investering van de Gemeenschappelijke Regeling ongedaan te maken.

Haarlem betaalt met 976.953 euro veruit het meeste mee. Gisteravond werd duidelijk dat de Haarlemse gemeenteraad dit bedrag graag doneert. Verbetering van het spoor betekent naar verwachting dat er minder auto's door Haarlem moeten rijden op weg naar het strand.

Crossen

Haarlem lijkt dus akkoord, Zandvoort heeft direct belang bij de investering. Heemstede betaalt 170.294 euro en is daarmee, net als Haarlem, theoretisch veel auto's kwijt die door de gemeente crossen om bij het strand uit te komen. Ook daar zal de gemeenteraad deze maand moeten instemmen.

Wat is de winst voor Haarlem en Heemstede? Eén trein meer op weg naar de kustplaats scheelt 500 auto's, luidt het rekensommetje. Structureel gaat het aantal treinen naar Zandvoort na de verbeteringen aan het spoor van vier naar zes per uur in de zomer. Dus dat scheelt elk uur 1000 auto's door Haarlem en Heemstede, in theorie dan. Want die treinen moeten dan wel vol zitten met reizigers. Tijdens de Formule 1 kan de frequentie oplopen tot 24 treinen per uur, twaalf heen en twaalf terug.

Lees ook: Bloemendaal trekt aan rem: meer Formule 1-treinen okay, maar niet meer overlast

Het aantal treinen per uur is juist Bloemendaal een doorn in het oog. De gemeenteraad vergadert dinsdag over de investering van 144.302 euro. Het gaat de politiek om de omwonenden van het spoor in Overveen. Die hebben gevraagd om een veto uit te spreken omdat zij veel te veel last denken te krijgen van de 20 tot 24 treinen per uur bij evenementen. Niet alleen tijdens de Formule 1 maar ook bij bijvoorbeeld de Jumbo Racedagen en op zomerse dagen. Bovendien zou de overweg op die dagen bijna het hele uur gesloten zijn en dat levert veel wachtende auto's (stikstofuitstoot) en bereikbaarheidsproblemen op.

Geluidsschermen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft nu geëist dat de toename van de treinen 'niet of nauwelijks meer' hinder gaat betekenen voor die omwonenden. Ook moeten de Nederlandse Spoorwegen toestemming vragen wanneer ze meer treinen per uur willen laten rijden. Er is ook gevraagd om geluidsschermen. Het draait er dinsdag om met welke toezeggingen wethouder Henk Wijkhuisen terugkeert van het overleg met NS, ProRail en de buurgemeenten.

En wat als Bloemendaal een veto uitspreekt? Over die optie gaan meerdere verhalen. Het kan zijn dat andere partijen zoals het ministerie van Infrastructuur dan de 1,4 miljoen euro ophoesten, zoals Bloemendaal denkt.

Toevloed

Volgens de gemeente Haarlem heeft de NS echter een soort dreigement uitgesproken. "Door NS-ProRail is aangegeven, dat indien er geen verbetering komt op het spoor er tijdens evenementen, zoals Jumbo-racedagen en F1, geen treinen zullen rijden. Dit in verband met de veiligheid. De NS-ProRail verwachten namelijk een te grote toevloed van passagiers, die met de 4 (à max 6) treinen per uur niet veilig van de perrons weg te kunnen krijgen. Om dit risico voor te zijn, zal de NS tijdens evenementen géén treinen laten rijden op evenementendagen."

Dan kan het zomaar zo zijn dat Bloemendaal, met een eventueel veto, al het treinverkeer naar Zandvoort tijdens de Formule 1 onmogelijk maakt.