Tweede Kamer: Organisatie Formule 1 moet meebetalen aan beter spoor

ZANDVOORT - De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort moet van de Tweede Kamer meebetalen aan verbeteringen aan het spoor tussen Haarlem en de badplaats.

Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort krijgen, wat de Kamer betreft, niet zomaar een betere spoorlijn in hun schoot geworpen. Er moet betaald worden.

Lees ook: Ns en prorail luiden noodklok over spoor naar zandvoort

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie van die strekking, ingediend door regeringspartij CDA. In de motie staat niet om welke bedragen het gaat, maar de motie heeft het over 'redelijke bijdragen'. Duidelijk is dat de Tweede Kamer vindt dat haast is geboden. Het spoor moet het liefst voor de Formule 1 klaar zijn.

Stranddagen

Maar het race-evenement is niet de enige reden om de capaciteit van het traject te verbeteren. Ook tijdens evenementen en op drukke stranddagen zitten de treinen overvol, redeneert het CDA. "Als de capaciteit van het spoor wordt versterkt, is dat een win-winsituatie."

Opschroeven

Prorail had eerder aangegeven 'in Formule 1-tempo' aan het spoor te willen gaan werken zodat het aantal treinen per uur flink kan worden opgeschroefd. Per uur moeten 24 treinen van en naar Zandvoort rijden om alle bezoekers van de Grand Prix te vervoeren.

In een brief heeft staatssecretaris Van Veldhoven deze maand echter gezegd dat Prorail te voorbarig was met die toezegging. Zij schrijft: "Ten onrechte is door Prorail in de pers gesuggereerd dat de besluitvorming daarover al rond is." De Tweede Kamer vindt nu dus dat ook andere betrokken partijen moeten betalen, niet alleen het RIjk.

Muurvast

Deze aantallen treinen zijn volgens de gemeente Zandvoort en de F1-organisatie broodnodig om alle racefans te kunnen bedienen. Anders gaan ze misschien toch kiezen voor de auto en dan lopen de wegen van en naar Zandvoort muurvast.