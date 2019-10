Geen problemen meer door stuifzand op de Markerwaarddijk?

ENKHUIZEN - De belofte van Rijkswaterstaat was oktober: "Het storten van de laag grond wordt de aankomende weken gedaan. Vanaf 1 oktober verwachten we dat dit klaar is en dat de problemen dan zijn opgelost", verklaarde een woordvoerder van Rijkswaterstaat half augustus tegen NH Nieuws. Maar hoe staat het er nu voor?

Het is gelukt, verzekert Rijkswaterstaat (RWS) richting NH Nieuws. "Het aanbrengen van de grond, ter voorkoming van zandverstuiving, is inmiddels afgerond. Tot nog toe is dit effectief gebleken tegen zandverstuiving."

Lees ook: Minister over Markerwaarddijk: "Sta nog steeds achter keuze voor zand als dijkversterking"

Maar op de vraag of dit er honderd procent zeker voor gaat zorgen dat er vanaf vandaag nooit meer problemen ontstaan met stuifzand, zegt RWS dat de oplossing tot nu toe succesvol is gebleken.

Een terugblik

De problemen ontstonden een half jaar geleden, toen Rijkswaterstaat tien miljoen kuub zand stortte voor de versteviging van de dijk. Bij harde wind werd het zand op de dijk geblazen, wat zorgde voor gevaarlijke situaties voor auto's en vrachtwagens. Het zand zou zelfs op sommige plekken dertig centimeter dik op de weg liggen. De dijk werd daarom meerdere keren afgesloten en het verkeer moest enorm omrijden.

Het storten van een laag grond met de hulp van vijfduizend vrachtwagens zou de oplossing moeten zijn voor het probleem. Wekenlang reden ze af en aan. En nu zal moeten blijken of deze oplossing heeft geholpen.