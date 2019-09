Minister over Markerwaarddijk: "Sta nog steeds achter keuze voor zand als dijkversterking"

ENKHUIZEN - Tweede Kamerleden van de VVD stelden vorige maand vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat - Cora van Nieuwenhuizen - over de problematiek met stuifzand op de Markerwaarddijk. Van Nieuwenhuizen beantwoordt deze vragen met de reactie dat zand nog altijd de beste keuze was en dat ze hier geen spijt van heeft.

Wel geeft ze aan dat ze de vele wegafsluitingen, als gevolg van het opstuivende zand, 'erg vervelend' vindt en is elke ongeplande afsluiting er volgens haar één te veel.

Maar volgens de minister waren de zandige oevers de beste en meest duurzame oplossing, zo schrijft Omroep Flevoland naar aanleiding van de beantwoorde vragen. Stenen zouden over een grote afstand aangevoerd moeten worden, terwijl zand 'gewoon' uit het Markermeer kon worden gehaald. Ook zouden de zandige oevers langer meegaan.

Over de bijkomende kosten van de opruimwerkzaamheden en het afsluiten van de weg, zegt ze niets in haar antwoorden.

Sinds de problemen met het stuifzand, is Rijkswaterstaat in juni begonnen met het aanbrengen van een laagje grond over het zand. Dit zou het stuiven moeten verhelpen. Volgens de minister is dit inderdaad de oplossing. Er zou op de plekken waar grond ligt, al geen zand meer op de weg komen. Rijkswaterstaat beloofde eerder aan NH Nieuws dat alle problemen vanaf 1 oktober zijn opgelost.