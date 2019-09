Opluchting bij Bergense raadsleden om uitkomst vastgoedonderzoek, wel verbeterpunten nodig

BERGEN - 'Blij en opgelucht', dat is de overgrote meerderheid van de Bergense politiek met de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat er 'niets mis was' met de transacties met opvallend lage waardes. Die lage prijzen zorgden voor flink wat verwondering bij inwoners in de gemeente.

Raadsleden discussieerden gisteravond tijdens een extra commissievergadering over het onderzoeksrapport naar vermeende malversaties rondom de lage verkoopprijzen van de gemeentelijke huurwoningen. Een onderwerp aangezwengeld door Bergenaar Fred Vos.

Vos ontdekte dat er de aflopen jaren zeker 15 huurwoningen door de gemeente zijn verkocht aan particulieren en beleggers voor prijzen ver onder de WOZ- of boekwaarde. De gemeentekas zou daardoor zo'n twee miljoen zijn misgelopen. Na berichtgeving door NH Nieuws en NRC hierover, besloot de raad tot een onderzoek.

Lees ook: Vraagtekens bij lage verkoopprijzen woningen Bergen: "Gemeenschapsgeld door putje gespoeld"

Vrijwel alle coalitiepartijen spraken vol lof over het onderzoek uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) en het werk dat verzet is door ambtenaren om BING van alle informatie te voorzien. De conclusie dat de verkopen tussen 2013 en 2019 volgens het door de gemeenteraad opgedragen 'sociale beleid' zijn uitgevoerd en dat er integer is gehandeld, zorgde voor opluchting bij de meeste partijen.

De enige twee oppositiepartijen, Gemeentebelangen (GB) en Behoorlijk Bestuur Bergen, waren minder uitgelaten in hun bewoordingen, maar kregen met hun betogen dat 'niet het onderste uit de kan gehaald is met het onderzoek', geen voet aan de grond in de raadszaal.

Lees ook: Deskundige: "Vastgoedrapport Bergen weinig kritisch, oppervlakkig en een gemiste kans"

Mariella van Kranenburg (GB) wilde nog wel van wethouder Klaas Valkering weten waarom er niet door een vastgoed-expert naar de prijsbepalingen is gekeken. Volgens hem had de raad daar geen opdracht voor gegeven: "De waardes stonden niet ter discussie. Er is getoetst of het beleid juist is gevolgd, en dat is zo, stelt het rapport."

Uiteindelijk stemden alle partijen in met een voorstel om het gemeentebestuur opdracht te geven om voor het einde van het jaar met verbeterpunten te komen voor het gemeentelijk vastgoed management. De uitleg en communicatie rondom verkopen zou bijvoorbeeld helderder kunnen, menen de partijen.

Tijdens de raadsvergadering op 3 oktober staat dit voorstel als hamerstuk op de agenda.