Deskundige: "Vastgoedrapport Bergen weinig kritisch, oppervlakkig en een gemiste kans"

BERGEN - Het rapport dat deze week openbaar werd over de verkoop van gemeentelijk vastgoed in Bergen mist essentiële onderdelen. Dat stelt een onafhankelijke vastgoedadvocaat. Zeker 15 huurwoningen werden ver onder de WOZ-waarde verkocht, waardoor de gemeentekas mogelijk geld misliep. En dat terwijl het rapport stelt dat 'er niets mis is'. Een conclusie die volgens de advocaat niet getrokken kan worden, omdat er niet door vastgoedexperts naar de prijzen is gekeken.

Mark van Weeren, vastgoedadvocaat in Amsterdam, bekeek in juni ook al het dossier rondom de verkoop van gemeentelijk vastgoed in Bergen. Inwoner Fred Vos ontdekte dat een groot aantal huurpanden verkocht was aan particulieren en beleggers, ver onder de WOZ- en boekwaarde. Volgens Vos werd daar zo'n 2 miljoen euro mee verloren voor de gemeenschap.

Na het inzien van het dossier had ook Van Weeren zijn vraagtekens. 'Hoe is er tot die prijzen gekomen?' en 'Het lijkt er op dat de gemeente haar eigen regels niet naleefde bij de verkoop van vastgoed'. De gemeenteraad besloot tot een onafhankelijk onderzoek. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) kreeg die opdracht.

"Er komt geen antwoord de vraag: kloppen de transacties en zijn die prijzen goed?", zegt Van Weeren nu hij ook het BING-rapport heeft gezien. "De prijzen zijn niet getoetst door een vastgoedexpert. Dus het antwoord op de vraag of die prijzen niet veel te laag waren, vind je er niet in terug."

"Weinig kritisch en oppervlakkig", noemt de vastgoedadvocaat het rapport dan ook, én een gemiste kans. "Het is meer een beschrijving van wat we al weten, niets nieuws dus." Hij constateert alleen dat direct betrokkenen zijn gehoord, maar er geen extern advies is ingewonnen als het gaat over de vraag of de prijsbepaling wel klopte.

De Bergense raadsleden hebben bijstand nodig van experts, vindt Van Weeren: "Er moet echt een vastgoeddeskundige naar kijken. Iemand die kan zien wat die makelaars gedaan hebben, wil je antwoord krijgen op de vraag of de prijzen juist zijn."