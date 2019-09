Onderzoek dubieuze vastgoedtransacties Bergen levert geen onrechtmatigheden op

BERGEN - Van geldverspilling en onrechtmatigheden is geen sprake bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed in Bergen. Dat concludeert Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in haar onafhankelijke onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek is de verkoop van vijftien huurpanden door de gemeente, die aanzienlijk minder geld opleverden dan mocht worden verwacht op basis van de bedragen waarop ze in de boeken stonden. Uiteindelijk werd besloten tot een onderzoek naar de verkopen.

Bergenaar Fred Vos onthulde dat een flink aantal panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Daarnaast zou het gemeentebestuur in enkele gevallen de zelf opgestelde regels hebben geschonden. Na onze berichtgeving over de verkopen besloot de gemeenteraad tot een onafhankelijk onderzoek naar de transacties.

Lees ook: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

BING heeft alle verkopen in kaart gebracht. Het bureau komt tot de slotsom dat er geen sprake is dat verhuurde woningen voor een te lage prijs zijn verkocht, meldt de gemeente in een persbericht. "Er is integer en zorgvuldig gehandeld, ook is er geen sprake van belangenverstrengeling, vriendendiensten of niet-integer handel van ambtenaren of bestuurders."

De gemeente besloot in 2013 dat het van een flink aantal huurpanden af wilde. Reden? Het 'behoorde niet tot de kerntaak' om woningen en bedrijfsruimtes te verhuren. Critici van binnen en buiten Bergen plaatsen vraagtekens bij de prijzen waarvoor de gemeente het vastgoed van de hand heeft gedaan.

Lees ook: Deze vijftien panden verkocht de gemeente Bergen ver onder de boekwaarde

Bergenaar Fred Vos heeft documenten over de gemeentelijke vastgoed-portefeuille opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vos onderhoudt een kritische Facebookpagina over de gemeentepolitiek. Wat hij aantrof in de documenten noemt hij 'diefstal van gemeenschapsgeld'. "Er is bizar veel geld misgelopen."

De gemeente verklaarde de lagere verkoopprijzen eerder als 'sociaal beleid' en dat de prijzen gebaseerd waren op taxaties van vier onafhankelijke makelaars. Ook deed de gemeente bij het afstoten van dit vastgoed niet aan 'winstmaximalisatie'.

Lees ook: Vraagtekens bij lage verkoopprijzen woningen Bergen: "Gemeenschapsgeld door putje gespoeld"

Komende donderdag bespreken de Bergense raadsleden in een openbare commissie het onderzoek.