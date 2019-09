Twijfels over vastgoedonderzoek Bergen: 'College had zich er niet mee moeten bemoeien'

BERGEN - Fred Vos is niet te spreken over het onderzoeksrapport naar de mogelijk dubieuze vastgoedtransacties door de gemeente Bergen. Vos onthulde dat de gemeente panden ver onder de WOZ-waarde heeft verkocht aan particulieren en bedrijven, waardoor de gemeentekas tot twee miljoen euro misliep. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) concludeerde echter dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden bij de verkopen.

Door Tom Jurriaans en Anne Klijnstra

In 2013 besloot de gemeente Bergen dat het van een flink aantal huurpanden af wilde. Reden? Het 'behoorde niet tot de kerntaak' om woningen en bedrijfsruimtes te verhuren. Die panden werden flink onder de boekwaarde verkocht aan de zittende huurders, maar ook aan vastgoedbeleggers.

Fred Vos, die een een kritische Facebookpagina over de gemeentepolitiek onderhoudt, maar ook een door NH Nieuws geraadpleegde vastgoed-advocaat, plaatsten vraagtekens bij de prijzen waarvoor de gemeente het vastgoed van de hand heeft gedaan. Na onze berichtgeving over de verkopen besloot de gemeenteraad tot een onafhankelijk onderzoek naar de transacties.

BING komt tot de slotsom dat er geen sprake is van "verspilling en onregelmatigheden". Volgens het Bureau is er "integer en zorgvuldig gehandeld. Ook is er geen sprake van belangenverstrengeling, vriendendiensten of niet-integer handel van ambtenaren of bestuurders."

Fred Vos veegt de vloer aan met het onderzoek. "Ik koop nergens een woning voor vijftigduizend euro en dan is het ook nog aan huisjesmelkers verkocht." Verder trekt hij de onafhankelijkheid van BING in twijfel, omdat het college van B&W die heeft uitgezocht als onderzoeksbureau en niet de raad. Het college had zich er volgens Vos niet mee moeten bemoeien.

Volgens de gemeente zouden de verkopen allemaal kloppen en zijn de prijzen onder meer vanuit 'sociaal beleid' lager dan gebruikelijk. Dat BING nu stelt dat er niets mis is met de transacties, is voor wethouder Klaas Valkering geen opluchting maar een bevestiging. "Alle verkopen waren rechtmatig en integer; je moet dus niet alles geloven wat op Facebook staat."

De begeleidingsgroep, bestaande uit gemeenteraadsleden die de gang van zaken rondom het onderzoek controleerden, "is tevreden met het gelopen proces." Dat staat in een gezamenlijk persbericht. Maar niet alle leden van die groep staan achter dat bericht. Opposititieraadslid Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen heeft haar handtekening er niet onder gezet.

Naast Van Kranenburg heeft ook het enige andere oppositielid in de Bergense raad, Koos Bruin, moeite met het rapport. Hierdoor lijken de verhoudingen binnen de raad weer als vanouds: coalitie versus oppositie. Donderdagavond worden de uitkomsten van het BING-rapport besproken tijdens een extra raadscommissie.