Haarlems echtpaar de wanhoop nabij na slecht uitgevoerde renovatiewerkzaamheden

HAARLEM - "Het is één grote puinhoop, alles gaat mis." Atie Loots en haar man Frans zijn de bouwellende in hun Haarlemse woning aan de Patrimoniumstraat helemaal zat. De in juni gestarte renovatie is uitgelopen op één groot drama en de woningbouwcorporatie lijkt niet echt haast te willen maken met een definitieve oplossing.

Ze zaten zelf helemaal niet op een renovatie te wachten. "Er was helemaal niets mis met mijn oude keuken", zegt Atie. Aangezien de woning aan de nieuwe eisen moest voldoen, stelt woningbouwcorporatie Pre Wonen het echtpaar Loots voor om een renovatie van drie weken te starten.

"De keuken en de badkamer moesten eruit, dus wij moesten er ook uit", zegt Frans. Na een rommelige start, wordt in juni begonnen met 'de grote klus'. Frans en Atie krijgen onderdak bij een vakantiepark in Zandvoort. Tot zover nog 'weinig' aan de hand.

Schandalig

Frans en Atie schrikken zich rot als ze in hun huis terugkeren. "Schandalig, alles zat onder de gruis en het stof. Er zaten gaten in het vloerkleed", vertelt Atie. Hun dochter Karin maakte een aantal foto's van de schade.

Irritaties

Ze nemen contact op met woningbouwvereniging Pre Wonen, maar vinden weinig gehoor. Afspraken voor herstelwerkzaamheden worden niet nagekomen en als er al onderaannemers langskomen, dan loopt dat ook vaak uit op irritaties, over en weer. Frans is zelf schilder geweest en komt vaak kijken hoe ze te werk gaan, wat de uitvoerders weer stoort. "Ik ben helemaal niet té kritisch. Ik zie gewoon dat dingen niet goed gaan, dan mag ik dat toch zeggen?"

Emmer loopt vol

De afgelopen maanden waren een verschrikking voor het bejaarde echtpaar. Afgelopen week bleek ook nog eens dat de vloer onder het toilet verrot is. "Op een gegeven moment wordt het te veel, dan kan je er niet meer tegen", zegt Frans. "Janken, janken, janken. Mijn man heeft beginnende dementie en ik kan hem zo niet opvangen. Soms scheld ik op hem, maar gelukkig weet hij dat ik van hem houd en dat ik het niet meen", zegt Atie.



Erik Zwiers

Journalist en Haarlemmer Erik Zwiers is ook maandag bij de familie Loots te gast. Hij is bezig met een podcast over hun turbulente maanden. "Dit is een goed voorbeeld hoe kwetsbare mensen met een simpele vraag tegen een enorm probleem aan kunnen lopen."

Hij verbaast zich erover hoe de woningbouwvereniging het echtpaar aan een lijntje houdt. "Niemand neemt de verantwoordelijkheid voor dit probleem, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze hebben inmiddels heel bouwend Nederland door hun woning zien trekken."

Boetekleed

Ronald Camstra, directeur bij Pre Wonen, liet maandag weten het ook enorm vervelend te vinden voor Frans en Atie. "We hebben zo'n zesduizend verbouwingen per jaar en soms gaat er wel iets mis. Maar in dit geval lijkt het wel de Wet van Murphy, de fouten stapelen zich achter elkaar op. We hadden veel eerder moeten zien dat het hier om een kwetsbaar echtpaar gaat."

Hij zegt dat een aantal onderaannemers hun taken niet goed heeft uitgevoerd en dat hij met Frans en Atie over compensatie voor de geleden schade wil spreken. "We moeten hier zo snel mogelijk een punt achter zetten. Ze hebben rust aan hun hoofd nodig."

Toevallig of niet, maandag waren er opnieuw werklieden in het huis bezig. Het toilet en de badkamer worden aangepakt en het lijkt erop dat het nu toch wel goed moet komen. Frans kijkt weer mee, deze aannemers hebben daar geen problemen mee. Toch gaat de vlag nog niet uit, want het is vaker beloofd dat het de laatste werkzaamheden zijn. Eerst zien, dan geloven.