Gemeente Haarlem komt Hans en Blanche tegemoet na woningschade door vrachtwagens

HAARLEM - De gemeente Haarlem gaat onderzoeken of er iets verbeterd moet worden aan de verkeerssituatie in de Banckertstraat. Afgelopen week reed een vrachtwagen zich daar vast, recht onder de woning van het Haarlemse echtpaar Hans en Blanche Hilterman. Zij hopen dat de gemeente in actie komt, omdat het de laatste jaren vaker is gebeurd, met alle schade tot gevolg.

Donderdag was NH Nieuws bij Hans en Blanche op bezoek en vertelden ze wat er, naar hun inzicht, mis is in de straat. (lees verder na video)



Reactie gemeente

De gemeente Haarlem laat vrijdag weten dat de situatie bij de woning van Hans en Blanche opnieuw onder de loep zal worden genomen. De woordvoerder benadrukt ook dat de gemeente de vrachtwagens niet actief door de straat leidt. Chauffeurs die toch onder de woning van het echtpaar Hilterman door willen rijden worden door meerdere waarschuwingsborden op de maximale hoogte gewezen.

Hans en Blanche hopen dat in ieder geval de blauwe verkeersborden verdwijnen, waarop staat dat vrachtwagens onder hun woning mogen laden en lossen. Maar hun grootste wens is dat er uiteindelijk helemaal geen vrachtwagens meer onder hun huis mogen rijden.