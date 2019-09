Bewoners van Haarlems Essenhofje doodsbang voor 'zeer agressief' VVD-Kamerlid Van Haga

HAARLEM - Het in Haarlem woonachtige VVD-Kamerlid Wybren van Haga is weer in opspraak geraakt. Het bedrijf van Van Haga heeft dit voorjaar zonder vergunning bouwkundige werkzaamheden laten uitvoeren aan het Haarlemse Het Essenhofje. De politicus zou daarna meerdere keren de bewoners van het rijksmonument hebben lastiggevallen. Dat meldt Hart van Nederland.

De gemeente liet het werk op 5 april stilleggen, na een tip van een bewoner van het Essenhofje. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat Van Haga geen boete heeft gekregen, maar dat er bij een volgende overtreding een dwangsom van 25.000 euro zal worden opgelegd.

Meerdere bewoners, die alleen anoniem hun verhaal aan HvN willen doen, laten weten dat Van Haga na de bouwstop persoonlijk naar het hofje kwam en op een 'zeer agressieve manier' bij hun verhaal kwam halen. "Hij was woest en wilde weten wie de gemeente had gebeld. Niemand durft te praten, we zijn als de dood voor deze man", aldus een van de bewoners.

Van Haga raakte eerder in opspraak, omdat hij de huurregels in Amsterdam had overtreden. Na een intern onderzoek concludeerde de VVD dat hij kon aanblijven als Kamerlid, maar zich niet langer direct met zijn bedrijf moest bemoeien.

Uitleg aan VVD

Regeringspartij VVD buigt zich dinsdag over de jongste aantijgingen tegen Van Haga. Tijdens de wekelijkse vergadering van de VVD-fractie in de Tweede Kamer kan Van Haga zijn kant van het verhaal vertellen, aldus fractieleider Klaas Dijkhoff. Hij heeft hem gesproken, maar wilde daar verder niets over zeggen.