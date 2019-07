Haarlems Kamerlid Van Haga (VVD) betrapt op rijden onder invloed: "Ben geen heilige"

HAARLEM - Het in Haarlem woonachtige Tweede Kamerlid Wybren van Haga (VVD) is een week geleden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Dat gebeurde op de A4, waar hij vanwege zijn rijgedrag staande werd gehouden.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. Het voormalig Haarlemse gemeenteraadslid bekent de fout tegenover de krant - "het is gebeurd, ik ben geen heilige" - maar probeert ook te voorkomen dat er indianenverhalen de wereld in worden geholpen. Zo zou hij niet 'volslagen dronken' zijn geweest, maar een alcoholpromillage van 0,6 in z'n bloed hebben had. "Ik mocht twee uur niet rijden."

De politicus, die opgegroeide in Kennemerland en tegenwoordig in Haarlem woont, denkt er niet aan op te stappen vanwege de gebeurtenissen. Wel verbiedt hij zichzelf ook nog maar een druppel te drinken als hij moet rijden. "Je denkt dat je met twee glazen wijn goed zit, maar blijkbaar niet."

Eerder kwam Van Haga in opspraak toen bleek dat hij vele panden bezit, en de regels bij de verhuur ervan soms aan z'n laars zou lappen. De 'huisjesmelker' kreeg er flink van langs, zeker nadat zijn eigen partij na drie maanden onderzoek concludeerde dat Van Haga niet over de schreef was gegaan.

Lees ook: Tim Hofman start petitie tegen Van Haga vanwege 'illegaal' handelen

Onder de hashtag #haganaarhuis startte programmamaker Tim Hofman een petitie, die uiteindelijk bijna 30.000 keer werd getekend. Het doel - Van Haga ertoe bewegen zijn zetel op te geven - werd niet bereikt.

In augustus vorig jaar schreef Het Parool dat Haga zijn vastgoedactiviteiten inderdaad had neergelegd om zijn kamerlidmaatschap te beschermen, al bleek hij ook toen nog - via een stroman - een dikke vinger in de vastgoedpap te hebben.