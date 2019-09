Haarlemse Carla helpt Keniaanse albinokinderen: "Ze hadden de haren zwartgeverfd"

HAARLEM - Al tien jaar vliegt de Haarlemse Carla Sonder naar Kenia om de bevolking te helpen. Sinds een aantal jaar richt ze zich specifiek op albinokinderen. Met tassen vol zonnebrand, petjes en zonnebrillen stapt ze aanstaande woensdag weer op het vliegtuig: "Het is allemaal door collega's en vrienden gedoneerd."

Carla is zich specifiek gaan richten op albinokinderen nadat ze een gezin tegenkwam met zes kinderen die aan albinisme lijden. "De kinderen zagen er ontzettend slecht uit. De ouders hadden hun haren zwartgeverfd om ze op Keniaanse kinderen te laten lijken", vertelt ze. "Dat is natuurlijk geen vergelijking."

Dat trok Carla zich zo aan, dat ze meteen besloot te helpen: "Ik heb mijn vrienden en collega's een whatsapp gestuurd. In één avond hadden we al meer dan zeshonderd euro gedoneerd gekregen. Hierdoor kunnen de kinderen naar school. Ze zien er nu een stuk beter uit. Onderwijs is toekomst dus het is heel belangrijk ze op school te houden."

Smeerkaartjes

Carla heeft het tot haar missie gemaakt dat de albinokinderen goed voor zichzelf kunnen zorgen: "We hebben ook smeerkaartjes meegenomen. Aan de hand van plaatjes zien ze wanneer ze zonnebrand moeten gebruiken. En dat ze kleding met lange mouwen en pijpen moeten dragen."

Wil je Carla volgen tijdens haar reis? Bekijk dan haar blog.