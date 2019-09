Wapen zoon Halsema was van zijn vader: 'Ik overtreed iedere dag de wet'

AMSTERDAM - Het wapen dat de zoon van de Amsterdamse burgemeester Halsema in juli bij zich droeg, was van zijn vader. Het was een echte revolver, die onbruikbaar is gemaakt en bij het draaien van films wordt gebruikt.

Dat laat Halsema's echtgenoot Robert Oey weten in een opmerkelijk interview in het NRC. Oey is werkzaam als documentairemaker en werkt aan een serie over cannabis. "Het ding lag gewoon in de auto, op weg naar de set. Na die shoot ben ik met de revolver naar de ambtswoning gereden", vertelt Oey. "Ik heb het ding in een juten zak gedaan en in een kastje in de woonkamer gelegd, waar ik wel eens de telefoons van de kinderen verstop wanneer ze straf hebben."

Oey wordt volgende week door de politie gehoord voor het bezit van een verboden nepwapen. Halsema wist dat het wapen dat haar zoon bij zich had van haar man was, maar deelde deze informatie niet in de brief die zij schreef naar aanleiding van de berichtgeving van De Telegraaf. Oey zegt hierover: "Omdat er door de buitenwacht geen vragen werden gesteld over de herkomst van het wapen, was het bij ons thuis ook geen discussie."

"Ik zie wel wat ik aantref"

Toen zijn zoon in juli werd gearresteerd, was Oey zelf in het Thaise Bangkok. Hij wist meteen dat het desbetreffende nepwapen van hem was, maar vertelde dit niet aan zijn vrouw. "Niet meteen. Femke wist niet dat er een verboden wapen op de ambtswoning lag. En het grappige is, in alle commotie heeft ook niemand gevraagd: waar komt dat wapen vandaan?" Later op de avond vertelde Oey Halsema wel dat het zijn wapen was.

Halsema vroeg hem naar huis te komen, maar dat zag Oey niet zo zitten. Hij bleef nog twaalf dagen in Bangkok. "Ik heb het weggestopt en heb me volledig op m’n werk gestort daar. Ik heb gedacht: ik zie wel wat ik straks aantref thuis."

Oey lijkt zich weinig bezig te houden met de veranderde status die zijn vrouw heeft, sinds zij burgemeester is en hun gezin in de ambtswoning woont. "Wij zijn hele impulsieve, emotionele mensen. De consequenties van dat soort dingen denken we niet echt door."

Dagelijks de wet overtreden

"We gaan niet, zoals andere ouders, met z’n allen zitten en zeggen: wat betekent zo’n openbaar ambt nou voor ons als gezin?" Ook laat Oey weten dagelijks de wet te overtreden en niet uit te kunnen sluiten dat er nog meer verboden spullen zoals een nepwapen in de ambtswoning liggen.