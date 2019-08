Politie start onderzoek naar lekken informatie over aanhouding zoon Halsema

AMSTERDAM - De politie start een integriteitsonderzoek naar het lekken van informatie rondom de aanhouding van de zoon van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten aan AT5. Met het onderzoek hoopt de politie te achterhalen welke agent(en) informatie hebben gelekt naar De Telegraaf.

Onder de pet

Vanmorgen berichtte de krant over de aanhouding van de zoon van Halsema. Hij zou een 'gewapende inbraak' hebben gepleegd. In een brief aan alle Amsterdammers weerspreekt de burgemeester dat. Wel geeft ze aan dat haar zoon in het weekend van 14 juli een verboden nepwapen bij zich had.

Dat de zaak 'onder de pet' is gehouden - zoals De Telegraaf schreef - ontkent Halsema. "Ons werd via de advocaat gemeld dat de zaak mogelijk wat langer zou duren, omdat het OM Amsterdam deze had overgedaan aan het parket Haarlem."

Lees ook: Zoon Halsema in juli opgepakt, burgemeester boos over berichtgeving

Daarnaast is het in het algemeen zo dat de politie alleen berichten naar buiten brengt over minderjarigen als sprake is van betrokkenheid bij zeer ernstige strafbare feiten, zoals een overval of moord.

Strafbaar

Het lekken van informatie uit de systemen van de politie is strafbaar. In eerdere integriteitsschandalen bij de politie werd besloten om agenten te ontslaan of te schorsen. Zo werd een agent die in 2017 de identiteit van de verdachte van de aanrijding bij het station Amsterdam Centraal lekte, ontslagen. Daarnaast kreeg de agent een werkstraf opgelegd door de rechter.