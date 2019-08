Zoon Halsema in juli opgepakt, burgemeester boos over berichtgeving

AMSTERDAM - De 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand aangehouden. Volgens De Telegraaf gebeurde dat na een gewapende inbraak, maar Halsema weerspreekt dat. Volgens de burgemeester had haar zoon wel een verboden nepwapen bij zich.

De jongen werd in het weekend van 14 juli opgepakt na een achtervolging. Hij was met een andere jongen op de vlucht omdat ze waren betrapt bij een inbraak op een woonboot, schrijft de krant. Na de arrestatie vond de politie op de woonboot twee messen, die mogelijk als wapen waren meegenomen. Ook werd langs de vluchtroute een alarmpistool gevonden.

Halsema schrijft in een brief aan de Amsterdammers dat er iets anders is gebeurd. Haar zoon had een nepwapen bij zich en was zich die avond met wat vriendjes aan het vervelen en aan het klieren, laat ze weten. "Zij vonden een verwaarloosde en verlaten woonboot, waar ze naar binnen zijn gegaan. Daar vonden ze oude brandblussers die zij naar buiten hebben gesleept en leeg hebben gespoten. De politie is op de overlast afgekomen. Mijn zoon is gaan rennen en heeft paniekerig het nepwapen weggegooid. Hij is toen alsnog gestopt en ingerekend."

Boos

De burgemeester is boos op De Telegraaf. Volgens haar heeft de krant haar zoon op de voorpagina veroordeeld voor een delict dat hij niet heeft gepleegd. "Ik verdien het elke dag gecontroleerd te worden en ter verantwoording te worden geroepen. Dat hoort bij mijn ambt. Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen. Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is."



Advocaat Plasman noemt het in de krant "puberaal gedrag, niet meer dan dat". Hij vindt de termen inbraak en wapenbezit zwaar overtrokken.



Zwijgen

Volgens De Telegraaf is er binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie groot ongenoegen omdat de aanhouding al weken 'onder de pet' wordt gehouden. Meerdere politiemensen zeggen volgens de krant van hogerhand opdracht te hebben gekregen om te zwijgen over het incident.

Volgens de woordvoerder is van een doofpot absoluut geen sprake. "De burgemeester heeft juist meteen gezegd dat van een uitzonderingsbehandeling geen sprake kan zijn. Verder beschouwt de burgemeester het als een privékwestie."

Belangenverstrengeling

Plasman erkent in De Telegraaf dat de politieleiding na de arrestaties de persoonsgegevens heeft afgeschermd in de politiesystemen. Ook geeft hij aan dat de zaak ter afhandeling aan een ander parket is overdragen. Dat gebeurde om belangenverstrengeling tegen te gaan.

"Het afschermen gebeurde om te voorkomen dat de privacy van de jongen in het geding zou komen, er wordt namelijk nog wel eens in de systemen geneusd", aldus Plasman. "Het feit dat de zaak aan een ander parket is overdragen, bewijst al dat een doofpot niet aan de orde is." Halsema schrijft in de brief aan Amsterdam ook dat de zaak is overgedragen aan het parket Haarlem.

Privékwestie

Halsema schrijft zelf "eindeloos met haar zoon te hebben gepraat" na de aanhouding. Ze benadrukt dat er geen sprake is van een doofpot, maar van een privékwestie. "Van een jongen van vijftien jaar wiens gegevens in vergelijkbare zaken nooit openbaar zouden zijn gemaakt. Waarbij de politie ambtsgeheim heeft en journalisten er bij andere, minderjarige Amsterdamse jongens zonder strafblad niet over zouden piekeren om hun gegevens zo op straat te gooien."