Geen belangenverstrengeling door Hilversumse wethouder, maar hij nam wel onnodig risico

HILVERSUM - Wethouder Wimar Jaeger van Hilversum heeft zich niet aantoonbaar schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, maar heeft wel een risico genomen door bepaalde nevenfuncties aan te nemen. Dat concludeert het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) na langdurig onderzoek naar meerdere klachten over mogelijk dubbele petten van de veelbesproken wethouder.

Het is niet de eerste keer dat er getwijfeld wordt aan de integriteit van de D66-wethouder. Sinds zijn aantreden kreeg hij al twee keer eerder te maken met een integriteitsonderzoek. Het onderzoek nu moet een beeld geven van het totale handelen van Jaeger en het aannemen van nevenfuncties die wringen met zijn werk als wethouder. Gekeken is of hij zijn vele nevenfuncties wel op juiste wijze had gemeld en of hij zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling.

Het integriteitsonderzoek naar wethouder Jaeger kwam aan het rollen nadat huis-aan-huisblad de Gooi en Eembode ontdekte dat Jaeger, zonder dat dat openbaar vermeld werd, in het bestuur zit van de Dutch Media Foundation.

De Dutch Media Foundation krijgt tonnen aan gemeenschapsgeld voor het organiseren van onder meer Dudok in Concert en het mediafestival Dutch Media Week. Die subsidie wordt verleend door het Stadsfonds, waar Jaeger weer in de adviesraad zit. Theoretisch zou Jaeger dus kunnen adviseren over de subsidie voor de stichting waar hij bestuurder van is, zo is de voornaamste klacht.

Samenhang met wethouderschap

Van verreweg de meeste nevenfuncties, zoals bij de Stichting Stadsfonds en Stichting Centrum Hilversum, zegt BING dat deze, simpel gezegd, samenhangen met zijn werk als wethouder. De functies volgden op een wens van het Hilversumse college om 'zoveel mogelijk aan tafel te komen en mee te beslissen' bij organisaties die gericht zijn op de groei en ontwikkeling van Hilversum.

Voor Jaegers betwiste functie als bestuurslid van de Dutch Media Week ligt dat volgens BING anders. Met het aannemen van de functie heeft Jaeger een risico genomen op het gebied van belangenverstrengeling en daarom raden de onderzoekers de bestuursfunctie in combinatie met zijn wethouderschap af.



Maar Jaeger is volgens BING niet de fout in gegaan. "Het verdient nadrukkelijk opmerking dat geen van de geïnterviewde bestuurders of ambtenaren heeft uitgesproken dat zij de indruk hebben dat betrokkene met het innemen van de bestuurlijke functie, verkeerde intenties zou hebben gehad of persoonlijke belangen zou hebben gediend. Wij hebben daar ook geen aanwijzing voor aangetroffen", zo schrijft men.

Nevenfuncties melden

BING is verder ook kritisch op de wijze waarop Jaeger de nevenfuncties aanneemt en vervolgens vergeet deze functies op de juiste wijze te melden of openbaar te maken. Van bewust verzwijgen is weliswaar geen sprake, maar onderzoekers schrijven dat 'de scherpte' bij onder meer de wethouder op dit punt ontbrak.

Ook hier is de functie binnen de Dutch Media Foundation het voornaamste twistpunt. Allereerst is het volgens het bureau niet duidelijk of deze functie samenhangt met Jaegers wethouderschap en het is met de burgemeester en zijn collega-wethouders nooit officieel besproken. De wethouder heeft die functie ook niet gemeld aan de gemeenteraad, noch stond de bijbaan openbaar bij zijn nevenfuncties vermeld. Het college van B&W zou wil informeel op de hoogte zijn geweest. Dat moet in de toekomst anders, meent BING.

Hoe nu verder?

Welke gevolgen de uitkomsten van het integriteitsonderzoek voor wethouder Jaeger heeft, is afwachten. De wethouder wilde vandaag nog niet ingaan op de conclusies. De gemeenteraad bespreekt het rapport op woensdag 18 september.

Het gehele rapport over Jaeger is hier te lezen (PDF).