Hilversums college houdt vertrouwen in onder vuur liggende wethouder Jaeger

HILVERSUM - De onder vuur liggende Hilversumse wethouder Wimar Jaeger kan op steun blijven rekenen van het hele college van zijn gemeente. Dat laten burgemeester en wethouders weten na nieuwe aantijgingen aan het adres van Jaeger.

Wethouder Jaeger werd gisteren flink door de mangel gehaald door onderzoekswebsite Follow the Money. In een kritisch stuk wordt de veelbesproken wethouder verweten filmfestival Scenecs om zeep te helpen en mediafestival Dutch Media Week, waar hij nota bene zelf secretaris is, naar voren te schuiven.

Lees ook: Scenecs Filmfestival stapt naar de rechter: "Gemeente Hilversum heeft ons belazerd en misleid"

Burgemeester en wethouders noemen het opmerkelijk dat Follow the Money kennelijk beschikt over het rapport over Scenecs, dat tot nu toe geheimhouding kende. Het college dreigt dat rapport zelf openbaar te maken als blijkt dat Scenecs het zelf heeft doorgespeeld aan de journalist.

Subsidieconstructies

Naast de verwijten over Scenecs stelt Follow the Money ook andere 'schimmige subsidieconstructies' die door de gemeenteraad amper te controleren zijn aan de kaak.

Lees ook: Integriteit Hilversumse wethouder betwist: onderzoek naar nevenfuncties

Eenzijdig beeld

Burgemeester Pieter Broertjes en zijn zes collega-wethouders nemen het op voor Jaeger. "Het artikel schetst een eenzijdig beeld van het functioneren van de wethouder. Het getuigt niet van zorgvuldige onderzoeksjournalistiek om niet de uitkomsten van het lopende feitenonderzoek af te wachten. Dit heeft tot gevolg dat er feitelijke onjuistheden in dit artikel staan. Wethouder Jaeger is aan geheimhouding gehouden en kon hierop geen weerwoord geven", zo reageert men.

Integriteitsonderzoek

Er wordt momenteel een integriteitsonderzoek gedaan naar de werkwijze van Jaeger na meerdere klachten over dubbele petten van de wethouder. Dat onderzoek loopt al maanden. De resultaten van dat onderzoek worden vandaag door het presidium - een afvaardiging van gemeenteraadsleden - besproken. Later moet daar meer bekend over worden.