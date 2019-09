Scenecs Filmfestival stapt naar de rechter: "Gemeente Hilversum heeft ons belazerd en misleid"

HILVERSUM - Het Hilversumse Scenecs Filmfestival voelt zich 'belazerd en misleid' door de gemeente Hilversum en wethouder Wimar Jaeger en dreigt naar de rechter te stappen. Volgens Scenecs zelf wil de gemeente van het filmfestival af.

Dat zegt festivaldirecteur Arya Tariverdi vandaag in een artikel van onderzoekswebsite Follow the Money. Scenecs stelt dat dat begon met een smoes: de gemeente Hilversum bood Scenecs aan te helpen te groeien, maar het filmfestival belandde daardoor in een situatie die het voortbestaan onzeker maakt. Een opgesteld document dat Scenecs moest helpen een structurele subsidie te krijgen, werd uiteindelijk een rapport dat aantoonde dat het aan alle kanten niet goed zou gaan met het filmfestival.

Liever mediafestival

Hoofdrolspeler in de kwestie is volgens Scenecs wethouder Wimar Jaeger: volgens Tariverdi willen de gemeente en de wethouder van Scenecs af omdat het liever inzet op de eigen Dutch Media Week. Dat zou volgens Scenecs ook blijken uit het stuk. Het rapport vraagt zich hardop af 'of Hilversum zijn profiel niet sterker maakt met een mediafestival dan met een filmfestival.'

Saillant detail: wethouder Wimar Jaeger is als secretaris verbonden aan de Dutch Media Week. Over deze dubbele pet loopt al langer een integriteitsonderzoek naar de wethouder. Het is nog altijd wachten op de resultaten daarvan. Wimar Jaeger noemt de beschuldigigen aan zijn adres tegen Follow the Money, dat ook andere 'schimmige subsidieconstructies' aan de kaak stelt, 'klinkklare onzin'.

Bodemprocedure

Filmfestival Scenecs heeft besloten een advocaat in de arm te nemen en een bodemprocedure voor te bereiden.