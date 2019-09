Noord-Hollandse gemeenten werken steeds vaker samen tegen winkelleegstand

NOORD-HOLLAND - Gemeenten in onze provincie kijken steeds vaker naar hun buurgemeenten om de komst van winkels af te stemmen. Dat zegt gedeputeerde Jack van der Hoek in een interview met NH Nieuws.

Regio's in de provincie zijn verplicht om deze zaken regionaal af te stemmen. Volgens de gedeputeerde is deze samenwerking onder meer zichtbaar in de winkelleegstand. "Noord-Holland kent een leegstand van 5 procent, lager dan het gemiddelde van 7 procent", vertelt hij.

Geen oneerlijke concurrentie

De regionale afstemming is gunstig voor winkeliers, meent de gedeputeerde. "Een winkelier in het centrum merkt dat hij geen oneerlijke concurrentie krijgt van een ondernemer die in het landelijk gebied veel goedkoper zijn winkel kan runnen. En de provincie heeft middelen om als winkelstraat beter samen te werken met je collega-winkeliers, omdat wij daar subsidie beschikbaar voor hebben gesteld."

Hij gaat verder: "Ondanks de lage leegstand in Noord-Holland is het een blijvend probleem voor winkeliers en de winkelstraten. Dat terwijl de detailhandelssector goed is voor 9 procent van de Noord-Hollandse werkgelegenheid. Het is dus belangrijk om de winkelgebieden toekomstbestendig te maken." Dat gebeurt al uitgebreid in Heerhugowaard, waar zelfs plannen zijn om bijvoorbeeld tandartsen en kinderopvang aan het winkelgebied toe te voegen. In Muiden zien ondernemers juist dat het steeds moeilijker is om als winkel te blijven bestaan, terwijl het dorp groeit.

Ideale winkelstraat

De ideale winkelstraat is volgens hem een straat met weinig leegstand en niet alleen maar winkelketens, maar ook zelfstandige ondernemers. "Het zijn die zelfstandige ondernemers die zorgen voor het stukje beleving, stukje service waarvoor je blijft terugkomen naar een winkel en de winkelstraat." Dat heeft het bedrijf van Randy de Haan uit Hoorn goed begrepen: klanten betalen graag net wat meer voor hun service, zodat zijn zaak niet ten onder gaat in de wildgroei van webshops.

Winkelgebieden zijn belangrijk voor de leefbaarheid in steden en dorpen, vindt Van der Hoek. "Kledingwinkels of supermarkten horen thuis in een stads- of dorpskern om een centrum levendig te houden, niet op bedrijventerreinen."

De visie van Van der Hoek wordt in meerdere regio's van onze provincie ook al in de praktijk gebracht.