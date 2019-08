Beroemde hertenfluisteraar Willem stopt ermee: "Laat een ander het maar oppakken"

HAARLEM - Hertenfluisteraar Willem van der Sloot stopt ermee. Na drie doodsbedreigingen, 33 herten die in zijn schoot overleden en 5 jaar vechten voor de herten, is Willem op. "Al dat leed: ik trek het niet meer."

De dood van het Hert met het Scheve Gewei vorige week hakte er flink in bij Willem. Maar eerder al had hij de conclusie getrokken dat het herten redden afgelopen moest zijn. Hij trekt het emotioneel en lichamelijk niet meer.

Maar Willem, leg eens uit: jij kan toch nooit echt stoppen?

"Nou weet je: ik ben nu vijf jaar bezig geweest. Ik ben drie keer bedreigd met de dood. Dat ze mijn huis in de brand steken of dat mijn kop eraf gaat. Ik heb ook een gezinnetje met een zoon van elf jaar. Ik heb veel bereikt in de loop der jaren: een schuifhek op de Brederodestraat en andere hekken als het hek langs het spoor, waarschuwingsborden zijn er gekomen. Het hek in Zuid werkt nu. Er komen nog maar heel weinig herten de duinen uit, hooguit tien. Dat zijn er geen tachtig meer."

"Ik heb 33 dieren zien sterven in mijn armen, die waren aangevallen door honden en zo. Ik voelde me op dat moment een dierenpriester. Dat doet ontzettend pijn. Dit kan ik allemaal niet meer. Ik ben vijf jaar lang veertien tot zestien uur per dag bezig geweest. Ondertussen kennen ze me door heel Nederland. Ze kennen me in Den Haag. Ik heb nu gezegd: Willem, het is goed zo. Ik wil me meer bezighouden met mijn gezin en me meer inzetten voor Animal Rights."

Het klinkt alsof je het zwaar hebt en het zat bent. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ermee stopt.

"Nee, nee, nee, ik doe het niet meer. Als het straks weer oktober is, dan is de bronstijd begonnen. Dan staan de herten waarschijnlijk weer op de brug op de Zandvoortselaan en dan kunnen ze er weer niet door. Net als vorig jaar. Vier weken lang. Ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet naar hun eigen hindes. Dat is dierenleed ten voeten uit en dat breng ik dan vier weken lang in beeld. Dat is verschrikkelijk en dat wil ik niet meer meemaken."

(Artikel gaat verder onder de video)



Je kan zo'n nieuw seizoen niet meer aan?

"Ik kan het gewoon niet meer doen. Ik heb mijn gezin. Ik wil nog een boek schrijven over mijn leven. Ik word 64 strakjes en mijn zoon is elf jaar. Ik wil nog iets achterlaten voor hem. En ik ben vorig jaar van een flat naar een eengezinswoning verhuisd. Ik moet daar genoeg doen en ik heb een tuin waar ik nog niets aan heb gedaan. En ik ga me inzetten voor Animal Rights. Ik wil niet meer dagelijks bezig zijn met die herten. Die telefoon van mij die gaat en gaat maar. Het is niet leuk meer."

Toch kan ik me het niet voorstellen dat je echt stopt op 5 oktober.

"Het kost zoveel tijd. Ik wou dat ik geen Facebook had, maar vanwege die Damhertenpagina, moet je erop blijven. Het is echt niet leuk, hoor, dat Facebook. Daar wordt ook van alles gezegd. Ik ben het allemaal zat. Ik word gek van al het gezeik."

Maar is het echt stoppen of is het meer afbouwen? Je blijft begaan met die herten.

"Ja, dat is het eigenlijk ook. Je gaat het afbouwen. Ik houd het heus wel in de gaten. Als ik herten op het spoor zie, blijf ik het filmen. Maar ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen ligt. Laat een ander het nu maar oppakken. Laat de pólitiek het nu oppakken. Ik moet ook aan mezelf denken. Aan mijn gezondheid. Ik had een tumor, maar ik ben nu schoon en dat wil ik zo laten. Ik kan dit niet alleen. Het is als vechten tegen een muur. Er wordt me verdriet aangedaan en daar kan ik niet meer tegen."

Hoe kijk je terug op die vijf jaar als hertenfluisteraar?

"Ik heb heel veel bereikt. Ik ben een tijdje tegengewerkt door de burgemeester toen ik met een burgerinitiatief voor het hek kwam, maar we zijn weer vrienden geworden. En het hek is gekomen. Dat is een overwinning. En ik was genomineerd als Man van het Jaar. Dat ben ik niet geworden, maar het ging mij om de media-aandacht. Een fototentoonstelling hebben 500.000 mensen gezien in Parijs en ik heb een mooie fiets gekregen van een aantal bewonderaars.

Hoe moeten we je nou na 5 oktober noemen, de dag dat je stopt?

''Nou gewoon, Willem van der Sloot. Die zich voor Animal Rights inzet."

Dus je wordt dierenfluisteraar in plaats van hertenfluisteraar?

"Als er één dierenvriend is dan ben ik het wel. Het is gewoon een band die ik met dieren heb. Dat is me aangeboren."

Zaterdag is Willem van der Sloot een van de sprekers in Amsterdam tijdens een van de wereldwijde marsen van Animal Rights. Op 5 oktober is het speciaal voor Willem in Zandvoort de Dag voor de damherten.