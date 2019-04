Leeuwenpoep-geurzuilen geplaatst bij Zandvoortse spoorwegovergangen: "Dus dat rook ik"

ZANDVOORT - ProRail heeft afgelopen week acht geurzuilen bij de twee spoorwegovergangen in Zandvoort geplaatst. Omdat de zuilen de geur van leeuwenpoep afgeven, blijven herten uit de buurt van het spoor, zo is het idee.

De afgelopen maanden is uitvoerig getest of de geur van leeuwenpoep herten op afstand houdt, en daarmee het risico op aanrijdingen wordt beperkt. De methode lijkt effectief, want steeds nadat er poep rond een spoorwegovergang was gesmeerd, bleven de herten instinctief uit de buurt.

Lees ook: Leeuwenpoep op spoor Zandvoort moet herten wegjagen: "Gatver, het stinkt verschrikkelijk"

Ook burgemeester Niek Meijer is sinds begin dit jaar overtuigd van de preventieve werking. Hoewel hij het geen definitieve oplossing voor de hertenproblematiek in het kustdorp vindt, liep hij in januari zelf met een emmer en een schepje langs de rails om her en der een hoop leeuwenontlasting neer te kwakken.

Inmiddels is ook ProRail overtuigd van het nut en heeft de spoorbeheerder acht zuilen geplaatst. Dat is bij dorpsbewoners niet onopgemerkt gebleven, zo blijkt uit reacties op Facebook. "Hebben jullie ze al gezien?", vraagt een vrouw zich af in de groep Je bent Zandvoorter als....

Lees ook: Leeuwenpoep op spoor Zandvoort lijkt te werken: herten blijven weg

Ook wie de palen over het hoofd ziet, kan er niet omheen. "Dus dat was wat ik rook toen het spoor overging", schrijft een vrouw. Of de palen net zo veel effect hebben als de verse leeuwenpoep is nog de vraag, want ook rond de palen zijn inmiddels al herten gespot. "Ze liepen vanochtend alweer langs het spoor bij de eerste overgang", aldus een Zandvoortse.

Bekijk hieronder de reportage die we in september vorig jaar maakten bij de overgangen in Zandvoort