Zandvoort betreurt neergeschoten hert: doden was enige optie

ZANDVOORT - Zandvoort betreurt het dat veel inwoners vorige week getuige moesten zijn van het neerschieten van een geliefd hert in het centrum van het dorp. "Zandvoort is geen gemeente die toelaat dat er zomaar herten worden doodgeschoten. Maar het was helaas de enige optie", zegt de gemeente in een reactie.

De gemeente heeft na vragen van onder meer NH Nieuws uitgezocht wat er zondagmiddag 11 augustus gebeurde. Volgens dierenliefhebbers is een bekend hert, dat al jaren mank liep, met drie schoten en een messteek onnodig om het leven gebracht in een tuin middenin het dorp. Het dier mankeerde niets.

Lees ook: Woede om doden lievelingshert Zandvoort: klachten bij de burgemeester

Volgens de politie en de gemeente was het beest net ervoor aangereden. De politie kwam op een melding van een aanrijding af, maar niemand lijkt de aanrijding ook echt te hebben gezien. Het hert had volgens gemeente en politie meerdere breuken en het ging om een 'verse wond'.

Het hert lag volgens politieagenten op apegapen. Een ingeschakelde boswachter concludeerde dat het hert snel uit zijn lijden moest worden verlost. Het was ook niet meer te verdoven en te vervoeren. "Het is allemaal volgens beleid en protocol gegaan", zegt een woordvoerder van de gemeente. De politie bevestigt dit verhaal.

Incident

Voor de camera van NH Nieuws blikt een van de getuigen terug op het verschrikkelijke incident. "Het hert was niet meteen dood. Hij lag hier en toen heb ik hem nog vastgehouden en gevoeld", herinnert een omwonende zich nog. "Toen hoorde ik dat zijn hart nog klopte en hij zuchtte nog heel hard. Ik riep: hij leeft nog." Een boswachter heeft het dier volgens haar met een mes alsnog afgemaakt.

Boswachters en jagers

De gemeentewoordvoerder erkent dat het geliefde hert drie keer is beschoten, terwijl veel mensen waren toegestroomd. "Het beest was in een verwoede doodsstrijd. Dat moet best een vervelend beeld zijn geweest zo middenin een woonkern. Normaal gesproken gebeurt het in de duinen, in de nacht", reageert de woordvoerder.

Van een messteek is de gemeentewoordvoerder niets bekend. "Het was een deskundige met bevoegdheid die het hert heeft omgebracht." De schutter maakt deel uit van een team boswachters en jagers waar de politie op kan terugvallen in noodsituaties. Waar de boswachter vandaan kwam, is niet bekend. Staatsbosbeheer en Waternet zeggen er niets mee te maken te hebben gehad.

Scheve Gewei

Het hert werd door hertenfluisteraar Willem van der Sloot het Hert met het Scheve Gewei genoemd. Willem kent het beest al jaren. Hij is woedend om de 'hertenmoord', zoals hij het omschrijft. "Het beestje liep mank. Hij had al zoveel meegemaakt. Mijn been zit ook onder krassen van bramenstruiken. Ik hoef toch ook niet afgemaakt."

Volgens Willem is er dan ook helemaal geen aanrijding geweest en zijn er grote fouten gemaakt. Veel mensen delen zijn verhaal op Facebook. "Je kan toch zomaar iemand zijn tuin in lopen en gaan schieten op een hert?"

GroenLinks in Zandvoort heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan burgemeester Niek Meijer.

Lees hier meer nieuws uit de Haarlemse regio.