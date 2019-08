Woede om doden lievelingshert Zandvoort: klachten bij de burgemeester

ZANDVOORT - De dood van het damhert met het scheve gewei, al jaren het lievelingsdier van hertenfluisteraar Willem van der Sloot, roept hevige emoties op in Zandvoort. Dit weekend is een video online verschenen waarin te zien is dat het dier wordt neergeschoten. Op social media zijn veel berichten geplaatst door boze Zandvoorters. Volgens hen is het hert met buitensporig geweld - drie kogels en een messteek - om het leven gebracht.

Volgens de dierenliefhebbers waren bovendien meerdere kinderen en volwassenen getuige van de laatste minuten van het hert. In de video zien we dat de boswachter het genadeschot lost. Vervolgens stort het hert neer aan de rand van een tuin.

(Artikel gaat verder onder de video)



Een getuige schrijft op Facebook: "Ik was te laat. Ik was op weg naar je toe, misschien stom, maar ik wou de man met het geweer tegenhouden. Waarom deed niemand iets, alleen maar kijken. Ik riep nog: 'nee!'. Maar het was al te laat. Een luide knal en daarna de stilte. Ik liep naar je toe, een bloedend gat in je nek, je ademde nog. Ik voelde je hart kloppen, je leefde nog. Ik huilde samen met jou. De man met het geweer kwam nu met een mes."

Ongeoorloofd

Veel Zandvoorters vinden dat de ingeschakelde boswachter ongeoorloofd gedrag heeft vertoond. Die ging volgens de dierenvrienden te ver door dat middenin een woonwijk te doen. De bewoners van het huis waren naar verluidt woedend. Het hert lag al jaren geregeld in deze tuin te rusten.

Bij de politie hebben een paar Zandvoorters geprobeerd aangifte te doen van dierenmishandeling. De politie zou volgens hen de aangiftes niet opnemen, omdat er geen strafbaar feit is gepleegd. Een gerucht is dat het hert even ervoor zou zijn aangereden en dat het beest uit zijn lijden moest worden verlost, maar dat is (nog) niet bevestigd.

Afschuw

Zandvoorters schrijven ook brieven aan de burgemeester. "Met grote afschuw heb ik via diverse berichten - en het horen van getuigen - kennisgenomen dat op zondag 11 augustus op de hoek van de Kostverlorenstraat en de Haarlemmerstraat een hert drie keer is neergeschoten en uiteindelijk uit zijn lijden is verlost door een fatale messteek. Alsof het een ontsnapte wilde tijger was", schrijft inwoonster Teresa Mok.

Mok gaat verder: "Ik hoop van harte dat u hier een onderzoek gaat starten over deze verwerpelijke, gruwelijke actie."

Hertenmoord

De man die zich over de herten in Zandvoort ontfermt, Willem van der Sloot, deelde zijn verhaal dit weekend op Facebook. Hij is troosteloos: "Waarom? Een dier dat al jaren in die omgeving leeft en niet ziek of gewond was. Voor mij is dit de reinste hertenmoord en niet anders", zijn de duidelijke woorden van Van der Sloot.

Het dier liep al jaren door het dorp. Hij was gevlucht uit de duinen, waar de jagers hun geweren de hertenpopulatie uitdunnen.

