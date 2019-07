Boetes stapelen: politie heeft handen vol aan vluchtende automobilist en zijn beschonken vrienden

ENKHUIZEN - De politie heeft vannacht een stapel boetes uit geschreven aan een hondsbrutale dronken automobilist in Enkhuizen. Toen ze zijn streken zat waren, werd de man naar het bureau overgebracht. Daar wachtte de politie een volgende verrassing: de bestuurder die de man ophaalde bij het bureau bleek ook onder invloed van alcohol te rijden.

De politie stond vannacht in Enkhuizen op het Westeinde toen ze een auto een burnout zagen maken. Hierna ging de auto via het Westeinde de Westerstraat op. Gezien het feit dat de bestuurder het nodig vond om een burnout van 25 meter te maken gingen ze achter de auto aan.

Achtervolging

Deze reed met hoge snelheid over de Westerstraat heen. Toen de politie de man een stopteken gaven, voerde hij de snelheid nog iets op en sloeg op de vlucht. Met zwaailichten en loeiende sirenes zette de politie de achtervolging in door het centrum van Enkhuizen.

Ter hoogte van de Havenweg kwam de bestuurder tot het besef dat hij het niet ging winnen en parkeerde de auto scheef in twee parkeervakken. Als kers op de taart bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. De wegpiraat werd aangehouden en op het politiebureau blies de man een indrukwekkende 1.95 promille (vier keer de toegestane hoeveelheid). Voldoende om zijn rijbewijs direct te mogen inleveren.

Uit de systemen bleek dat hij al vaker onder invloed had gereden de afgelopen jaren. Na het schriftelijk werk te hebben afgehandeld is de beste man in vrijheid gesteld en opgehaald door een vriend. De man ging met een dagvaarding en een paar bekeuringen de deur uit.

"Nu hadden wij al een onderbuik gevoel dat hij weer direct naar zijn auto in Enkhuizen zou gaan, waarop de collega’s in de omgeving gingen posten. Na ongeveer 45 minuten ging de auto weer rijden, waarop de collega’s hun dienstauto direct voor de auto parkeerde", schrijft de politie Hoorn op Facebook.

"Na controle bleek het om de zelfde persoon te gaan en nog steeds onder invloed van alcohol. Weer aangehouden voor het rijden onder invloed, maar ook voor het rijden met een rijverbod en het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Als laatste is zijn voertuig in beslag genomen omdat hij er blijkbaar niet van leert."

Bijvangst

Als bijvangst bleek de bestuurder die de man had opgehaald bij het bureau in Hoorn en terugbracht naar Enkhuizen ook onder invloed van alcohol te rijden. Hierop is deze man ook aangehouden en overgebracht naar Hoorn. Deze mocht wel zijn rijbewijs houden en krijgt een flinke bekeuring.