Notoire drugsdealer (37) opgepakt na achtervolging door Zaanstreek

ZAANDAM - Een 37-jarige Zaandammer die de afgelopen tijd herhaaldelijk is aangehouden voor de handel in harddrugs, zit sinds vannacht weer vast.

Surveillerende agenten in een onopvallende politieauto zagen rond 2.00 uur een geparkeerde auto op de Lijnbaansstraat in het centrum van Zaandam staan. Omdat de bestuurder wegreed toen de politie naderde, besloten ze het kenteken te controleren.

Lees ook: Bloedstollende politie-achtervolging door centrum van Hoorn

Daaruit bleek dat de auto op naam staat van iemand die recent meerdere keren was aangehouden voor drugshandel. Bovendien was het rijbewijs van de eigenaar ingevorderd vanwege rijden onder invloed van drugs, schrijft de politie op Facebook.

Twee keer harder dan toegestaan

Toen de automobilist met een snelheid van 103 km/u over de Wibautstraat (max. 50 km/u) scheurde, gaven de agenten hem een stopteken. Dat negeerde hij, om z'n weg plankgas te vervolgen.

Lees ook: Achtervolging door Amsterdam: jongen (17) rijdt met gestolen auto in op politiewagen

Eenmaal op de kruising van de Kolkweg met 't Ambacht in Oostzaan negeerde hij een rood licht, om dat verderop - op de kruising van de Verlengde Stellingweg met de Molenaarsweg in Amsterdam - nog eens te herhalen. Zijn snelheid schroefde hij op tot 130 km/u, terwijl ook daar 50 km/u de limiet is.

Naar de grond gewerkt

Nadat hij op de Appelweg een fietspad was opgereden, besloot hij zijn vlucht te staken. Agenten praatten de man uit de auto, werkten hem naar de grond en hielden hem aan. Bij de man werden geen drugs gevonden, al lagen er in de auto wel voorwerpen die wijzen op drugshandel. Ook had hij een mes bij zich.

De man is naar het bureau gebracht, waar hij het onderzoek in de cel afwacht. Voor de verkeersovertredingen kan hij meerdere boetes en/of aanklachten tegemoetzien.